PLD juramenta directiva de Dignidad Jurídica en el Distrito Nacional y Santo Domingo

Fuente Externa

Temístocles Montás, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), motivó a cientos de profesionales del Derecho, integrantes de la dirección de la corriente gremial Dignidad Jurídica al trabajo constante para dignificar el ejercicio profesional y a seguir el ejemplo dado por el Profesor Juan al fundar el PLD, que hizo una diferenciación con los partidos políticos existentes.

Montás en representación del ex Presidente Danilo Medina, presidente del PLD, teniendo a su lado a Johnny Pujols, secretario general, Francisco Mosquea, Secretario de Asuntos Gremiales y Profesionales y Leonardo Reynoso, Presidente de Dignidad Jurídica, tomó el juramento al equipo directivo de la corriente gremial en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Un bloque de unos veinte abogados y abogadas realizan diferentes funciones en la directiva que tiene un presidente, varios vicepresidentes, secretario general y las responsabilidades en la división del trabajo de la dirección de Dignidad Jurídica.

El Lema del PLD, “Servir al Partido para Servir al Pueblo” dejó abierto el encuentro que continuó con la bendición del momento a cargo de la abogada Elisabeth Pérez y la introducción a cargo de Héctor Olivo, quien junto al locutor y abogado Negro Charly, fueron los maestros de ceremonia.

Pedro Solano, Secretario General de Dignidad Jurídica, ofreció la bienvenida a los presentes, resaltando la calidad del trabajo de los directivos de ambas demarcaciones que en poco tiempo lograron aglutinar y organizar cientos de profesionales del derecho en los municipios y distritos municipales de la provincia Santo Domingo y en las tres Circunscripciones del Distrito Nacional,

Francisco Mosquea, titular de la Secretaria de Asuntos Gremiales y Profesionales elogió la dedicación de los directivos de Dignidad Jurídica, quienes en poco tiempo han logrado reivindicar la historia de dicho gremio, informando que al igual que los profesionales del derecho ya se tienen organizadas corrientes gremiales peledeistas de médicos, contadores, enfermeras y enfermeros, ingenieros y arquitectos, agrónomos, y contadores, entre otros profesionales.

Leonardo Reynoso, presidente de Dignidad Jurídica, agradeció el apoyo al trabajo de la corriente dado por el Presidente , Danilo Medina, y el Secretario General del PLD, Johnny Pujols, así como el apoyo recibido de las direcciones provinciales y municipales del PLD.

“Con el respaldo recibido hemos organizado y juramentado ya 25 directivas provinciales de Dignidad Jurídica, reforzado con las directivas juramentadas este día en el Gran Santo Domingo, plaza que aglutina el 65 por ciento de los abogados y abogadas colegiados”, dijo Reynoso.

Adelantó que seguirán trabajando en defensa de los profesionales del derecho y que se preparan también para actuar como brazo legal del Partido, con capacidad para defender cada voto y convertirse en instructores de los delegados del PLD, como les instruyó el Presidente Danilo Medina.

Acompañaron a Temístocles Montás y a Johnny Pujols, los miembros del Comité Político, Cristina Lizardo, Presidenta de la provincia Santo Domingo, Miriam Cabral y Margarita Pimetel, los ex Presidentes de Dignidad Jurídica, Luis Yepez Suncar y Daniel Rondón, el ex diputado Elpido Báez , el aspirante a la candidatura

Presidencial, Luis de León, así como la directiva nacional de Dignidad Jurídica, miembros del Comité Central y Presidentes de Comités Intermedios.

Con el puño derecho levantado los directivos de Dignidad Jurídica en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo juraron combatir las injusticias y a favor de los derechos del pueblo Ver menos