Dan el alta a Mercedes Castillo

Por Roberto Antonio

Santo Domingo. – Fue dada de alta la tarde de este viernes 15 de mayo, la gremialista Mercedes Castillo, luego de permanecer internada durante una semana en el Centro Médico de la Universidad Central del Este (CMUCE).

Todavía al caer la tardecita, Castillo permanecía en el centro asistencial, a la espera del reporte contable del departamento de administración del CMUCE, pues tanto la cardióloga, la neurólogo y el endocrinólogo que la atendieron le dieron la orden del alta.

Castillo ingresó el domingo 10 de mayo a la Unidad de Cuidados Intensivos del CMUCE, donde fue tratada de un fuerte dolor de cabeza, una presión muy alta y una diabetes qué no cedían.

Al estabilizarle la presión, el miércoles 13 de mayo, fue trasladada a la habitación 317 del centro médico, donde lograron bajarle el azúcar y reducir al mínimo el dolor de cabeza.

La tarde este viernes, los médicos le dijeron que podían darle el alta, al tiempo que le entregaron un fardo de recetas para que compre varias cajas de pastillas, inyecciones e insulina, se haga una Resonancia Magnética y otros estudios para llevarlos a las próximas consultas.

Asimismo, la dejaron a la espera del reporte contable para saber lo que debía pagar a la administración.

En tanto que el Movimiento Marcelino Vega (MMV) solicita el mantenimiento de la cadena de oración para la recuperación total de Mercedes Castillo.