Indotel inicia en San Juan “Programa Piloto de Atención Integral a la Niñez Asistida por Conectividad Digital”

La iniciativa, desarrollada junto a FUNDASEP, registra primeras consultas en los centros San José, Joca y Aventura

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), puso en marcha en la provincia San Juan el “Programa Piloto de Atención Integral a la Niñez Asistida por Conectividad Digital”, un proyecto orientado a acercar servicios de salud a niños y adolescentes mediante el uso de la conectividad.

El proyecto, desarrollado en alianza con la Fundación de Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP), inició operaciones en los centros San José, Joca y Aventura, donde ya se han realizado consultas a niños y adolescentes mediante un modelo que integra tecnología y atención médica especializada en comunidades con limitaciones geográficas y económicas.

Esta etapa del programa marca el paso de la alianza institucional a la acción directa en territorio, al traducir el acuerdo suscrito el pasado 23 de febrero en intervenciones concretas orientadas a mejorar la atención infantil en entornos priorizados.

El piloto permite, además, identificar necesidades médicas y canalizar respuestas oportunas en los centros intervenidos, al tiempo que valida un esquema de atención apoyado en herramientas tecnológicas para fortalecer el alcance de los servicios pediátricos.

Como parte de los próximos pasos, la iniciativa contempla su expansión a otra región y la posible incorporación de otros centros adicionales, con el propósito de ampliar su cobertura y beneficiar a más niños a través de un modelo que combina innovación, salud y sentido social.

Con este piloto, Indotel continúa impulsando soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, en una apuesta por llevar atención a donde más se necesita y convertir la conectividad en una herramienta útil para cerrar brechas en servicios esenciales.