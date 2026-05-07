CEO de Multimedios Espinosa agradece valoración como uno de los comunicadores más influyentes de SDN

Por Liza Medrano

Santo Domingo Norte, RD. – “Muy agradecido” dijo estar el periodista Jarlen Espinosa, CEO de Multimedios Espinosa, tras ser valorado como uno de los 20 comunicadores más influyentes del municipio de Santo Domingo Norte.

La elaboración del top presentado, tomó como referencia la incidencia e influencia directa de los comunicadores en el municipio, diferenciándose de la incidencia externa que podrían tener otros comunicadores de connotación nacional, pero que, no poseen una base real en Santo Domingo Norte.

Así como Jarlen Espinosa, fueron tomados en cuenta el periodista David Ruíz, Melvin Herrera, el periodista y diputado Ramón Raposo, Richard Montoya, los periodistas Freddy Báez y Darwin Féliz.

Del mismo modo, Jacinto Pérez, José La Hoz, Keven Rodríguez, Valentín Pérez, Jhonny Vásquez, el periodista Freddy Martínez, José Antonio Sicard, Gregory González, Miguel Florentino, Máximo Miñoso, Nilson Batista, Aneudy Ramírez y Comunicadores 8.o, en el orden mencionado.

Aunque Jarlen Espinosa aparece encabezando la lista en la primera posición, el director ejecutivo de NoticiasSDN.com y SantoDomingoNorte,com, puntualizó que el orden no es lo realmente importante, sino el aporte que hacen al municipio cada una de las personas que está en esa lista.

“Lo de la posición a veces suele ser relativo, el número uno de algunos es el diez de otros y viceversa, ahora bien, gracias a Dios, a la aceptación de los munícipes y a nuestra labor por más de 10 años junto a mi equipo de trabajo, reunimos los requisitos para estar en una lista incluso top five o top three”, puntualizó.

Destacó el empoderamiento que vive el municipio en materia de comunicación, resaltando el trabajo de Carlos Almanzar y Luis Hernández en La Voz de Santo Domingo Norte, Angely Quezada, Javix Félix.

También cuentas de Instagram que calificó como “poderosas” y “comprometidas”, como es el caso de FigurasGuaricanera, LaJacoboRD, VillamelleroSoy, entre otras.

Se recuerda que Multimedios Espinosa, está conformado diferentes espacios en el ámbito comunicacional, tales como el podcast de Los JJ RD, y los portales NotiDomi.com, SantoDomingoNorte.com y NoticiaSDN.com, este último galardonado en tres ocasiones como el Mejor Medio Digital de Santo Domingo Norte.