Marcha atrás de Luis Abinader: ordena parar de inmediato el proyecto Romero

El mandatario dice que este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia

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Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, en una decisión que reafirma el compromiso de su Gobierno con la escucha activa, la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad de la ciudadanía.

San Juan marcha en favor del agua y de la vida «Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia», manifestó

En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario dijo que esta decisión responde a que según la ley 64-00 de medioambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.

«Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiterada en el 2010.

Posteriormente en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación.

Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro», explicó el presidente Abinader.