Senado de la República honra la excelencia de su capital humano en histórica premiación

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Santo Domingo.– En una jornada que mezcló la alegría, emotividad, gratitud y profundo sentido institucional, el Senado de la República celebró este viernes el Día del Trabajo con la primera entrega del Premio Anual a la Labor Sobresaliente del Personal Administrativo y Legislativo, una iniciativa concebida para exaltar la dedicación, la excelencia y la vocación de servicio de quienes, desde múltiples funciones, sostienen el quehacer legislativo.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezó el acto y destacó el papel esencial de los colaboradores de la Cámara Alta, a quienes definió como “los verdaderos protagonistas del trabajo y los resultados que podemos exhibir como legisladores”. Subrayó que, es precisamente en el compromiso silencioso y constante de estos hombres y mujeres donde descansa la eficiencia legislativa, afirmando que sin su labor cotidiana “nada fuera posible”.

Resaltó que el reconocimiento nace con la firme intención de visibilizar el esfuerzo excepcional de quienes, desde diversas posiciones, contribuyen a dotar a la República Dominicana de un cuerpo normativo que garantiza la convivencia pacífica en el marco de un Estado libre, democrático y de derecho.

El presidente del Senado valoró la trascendencia de esta iniciativa, señalando que no solo reconoce méritos individuales, sino que también reafirma el compromiso colectivo de servir al país con integridad y eficiencia.

En ese sentido, enfatizó la relevancia de la constante actualización de las leyes que rigen la vida en sociedad, destacando que el trabajo del personal administrativo y legislativo resulta indispensable para alcanzar dicho propósito.

Por su parte, la directora de Gestión Humana del Senado, Sonya Uribe, expresó su agradecimiento al respaldo decidido del presidente del Senado, quien “siempre tiene el corazón puesto en mejorar las condiciones de los colaboradores”. Destacó que ese apoyo ha sido fundamental para impulsar iniciativas orientadas al bienestar y desarrollo del capital humano institucional.

“Cada idea que hemos tenido o que él mismo nos ha pedido desarrollar siempre ha sido pensando en el colaborador”, afirmó.

Explicó que la selección de los galardonados estuvo a cargo de un comité evaluador y un jurado especializado, quienes ponderaron rigurosamente los perfiles propuestos por los responsables de cada departamento, en un ejercicio que priorizó la trayectoria, el mérito y la excelencia en el desempeño.

Indicó que el Premio Anual a la Labor Sobresaliente del Personal Administrativo y Legislativo es la forma de visibilizar cada año el trabajo que hacen cada año los colaboradores.

La ceremonia no solo marcó un hito en la historia del Senado de la República, sino que también reafirmó una convicción esencial: que el progreso legislativo y la fortaleza democrática encuentran su raíz más firme en la excelencia, la entrega y la dignidad de su gente.

Reconocidos

Los primeros en ser reconocidos, bajo una ovación de pie de sus compañeros que abarrotaron el Auditorio del Senado de la República fueron Santiago Andrés Jacobo (Pepe), de la División de Ingeniería y Mantenimiento; Carmen Carvajal, del Departamento de Archivo y Correspondencia; Bony Edermira Castillo, de la Secretaría General Legislativa y Ana Ramona Cordero (Charo), de la Unidad de Reproducción, quienes acumulan 40 años de servicio al país a través de la Cámara Alta. También se reconocieron los 46 años de servicio de la sub encargada del Departamento de Documentación, Archivo y Correspondencia, Maritza Altagracia Matos.

En la categoría de Innovación en la Gestión fueron reconocidos Rumania Ortiz Soto, coordinadora de la Biblioteca del Senado; José Rosario Ureña, programador de la Dirección de Informática; Rafael Oviedo, coordinador de Planificación y Desarrollo y María Antonia Collado, coordinadora de Taquigrafía y Transcripciones. Esta categoría premia a quienes transforman los procesos.

En la categoría de Excelencia Administrativa se reconoció el trabajo diario de Jennifer Tellado, asistente ejecutiva de la Presidencia del Senado; Teresa Gutiérrez, coordinadora de la División de Reclutamiento y Selección; y Elizabeth Arlovia Pérez, de la secretaria general Legislativa; Altagracia Iris Santos, de la Dirección de Comisiones.

También se reconoció el esfuerzo diario de Kenia María Sánchez, de la Dirección Financiera y Onésimo Carvajal, coordinador de la Dirección de Comisiones, ambos con 35 años de servicio; Euris Bolivar Pereyra, coordinador de Elaboración de Actas y servidor por 34 años de servicio; y Elías Sena, coordinador de la Dirección Administrativa, con 18 años de servicio, en la categoría de Mérito Extraordinario.

Recibieron un certificado de reconocimiento: Wada Méndez Ferreras, de Participación Ciudadana; Digna Milagros Quezada, del Departamento de Representación; Olga Febles Cedano, de la Secretaría General Administrativa; Elizabeth Matos, de la Unidad Central Telefónica; René Omar Méndez, del Departamento de Auditoría Legislativa; Eduvigis Mora, del Departamento de Registro y Control; Eneida Rosa, de la Unidad de Almacén y Francis Janet Campusano.

El reconocimiento distinguió la trayectoria de María Mejías, de la Dirección Administrativa; Maxime Emilie Taulé, de la Coordinación de Comisiones; Mery Catalina Pujals, de Planificación y Desarrollo; Judelyn Malena Piñeyro, de Servicios Generales y Katty Valdez, de Transcripción Legislativa.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de Elizabeth Arlovia Pérez quien dijo que es un honor y una gran responsabilidad trabajar día a día por la Cámara Alta y compartió la premiación con todos sus compañeros y agradeció a la institución por valorar el esfuerzo, detrás de cada proceso.