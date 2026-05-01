Ruta Alimentaria Gruuservir beneficio a mas de 2,500 personas con donaciòn de almuerzos y agua durante los meses de febrero, marzo y abril 2026

Por Leon Felipe

LOS MINA, Santo Domingo Este.-El Grupo Unido Para Servir (GRUUSERVIR) con su Ruta Alimentaria benefició a màs de 2,500 personas con la donación de almuerzos y agua durante los meses de febrero, marzo y abril de 2026

.

La «Ruta alimentaria Gruuservir» consiste en llevar almuerzos a personas cuyo hábitat es la calle, parques y zonas de pobreza y / o, sectores vulnerables.

La presidenta de GRUUSERVIR, la licenciada Santa Rodrìguez Reyes de Calcaño, manifestó que ese gesto de solidaridad y de tender la mano amiga a los que menos pueden, es parte de la política social y comunitaria de la organización que preside.

La licenciada Rodrìguez Reyes de Calcaño informó que la «Ruta Alimentaria Gruuservir», se desarrolló durante los meses de febrero, marzo y abril, de lunes a viernes, con el apoyo del licenciado Engel Corro Peralta, del Programa «Oportunidad 14-24» del Gabinete de Política Social y Presidente de la Juventud del PRM Zona 5 de Los Mina , santo Domingo Este.

La presidenta de GRUUSERVIR, destacó y agradeció el gesto del dirigente juvenil Corro Peralta, quien a través del Programa del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), facilitó los almuerzos para ser distribuidos entre personas necesitadas llevándoles soluciones alimentarias.

La «Ruta Alimentaria Gruservir», recorrió los parques municipales y recreativos, Las Palmas, Los Billeteros, entrada del sector Los Tres Brazos, Luz y Esfuerzo, todos en Los Mina, el Juan Bosch, de la avenida Venezuela en el ensanche Ozama y Calero Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

Asimismo, benefició a gente de los sectores Tres Brazos y la comunidad conocida como «Culo de Maco», detrás del Cementerio de Los Mina Nuevo, del sector de Vietnam.

Por igual la Ruta Alimentaria Gruuservir llevó soluciones alimentarias a residentes del sector San Antonio y del lugar donde operaba el Hotel-Motel Campo Amor, ambos en Los Mina, donde se agrupan y comparten gente que vive en la calle y han escogido ese espacio como hábitat.

Tambien, llegò a gente de escasos recursos que hacen vida diariamente en los parques municipales y recreativos de los barrios Gualey, Los Guandules, Guachupita, La Ciénega, Marìa Auxiliadora y La Incineradora, próximo al Puente Juan Bosch en el Distrito Nacional.

De igual forma, fueron beneficiados niños, niñas y adolescentes de la Escuelita Comunitaria de la comunidad conocida como Las Pozas de Gualey y personas adultas residentes en esa demarcación.

La Ruta Alimentaria GRUUSERVIR, no sólo donó los almuerzos, si no también, agua , refrescos y golosinas a niños , niñas , adolescentes y adultos beneficiarios.

La presidenta Gruuservir, agradeció en nombre de los integrantes de ese grupo de accion socio-comunitaria, el gesto humano y de buena voluntad del licenciado Engel Corro Peralta, por confiar en la labor que a diario realiza esa entidad, por lo que dijo esperar satisfacer la iniciativa, ya que, según aseguró realizan un trabajo con amor en favor de los que menos pueden.

En Gruuservir, también realizan una labor filantrópica, las licenciadas, Génesis Margarita Rodrìguez Ávila, vicepresidenta y Yeimi Torres Nova, secretaria general.

También, el licenciado/Periodista, Leòn Felipe Rodrìguez, asesor, Marìa Dolores Reyes, colectora de Colaboraciones, Anabel Paula, Randolph Rodrìguez Reyes y Randy Rodrìguez Reyes, del Staff de apoyo, el Segundo Teniente ERD, Isaías Fermín Pèrez y el Mayor ERD, Andrés Mención, encargados de Seguridad.