Gildan anuncia jornada de reclutamiento con múltiples vacantes en Guerra, Bella Vista

Por Cinthia Polanco

Guerra. SDE.-La empresa Gildan realizará un evento de reclutamiento en la comunidad de Guerra, sector Bella Vista, con el objetivo de captar personal para distintas áreas de su operación.

La jornada está pautada para el viernes 1 de mayo de 2026 a las 8:30 de la mañana, como parte de sus iniciativas de expansión y captación de talento en la zona.

Durante la actividad, la empresa estará recibiendo candidatos que deberán presentarse con currículum vitae actualizado y copia de la cédula de identidad.

Entre las vacantes disponibles figuran:

Operadores para tejido y devanado

Auxiliares de planeación

Montacarguistas

Personal utilitario

La convocatoria forma parte de los programas de generación de empleo de la empresa en el país, especialmente en el área de manufactura textil.

La empresa exhorta a los interesados a acudir temprano y cumplir con los requisitos establecidos para participar en el proceso de selección.

El evento representa una oportunidad de inserción laboral para residentes de la comunidad de Guerra, Bella Vista y zonas cercanas.