Trabajadores protestan por salarios dignos en Santo Domingo

Proclama sindical, gremial y popular con motivo del Primero de Mayo clasista y unitario

Las organizaciones sindicales, profesionales, de mujeres trabajadoras, juveniles, de derechos humanos y populares, constituida en Comité Unitario levantan su voz movilizadora en las calles de Santo Domingo para decir a todo pulmón:

1.- Hoy la explotación de la clase trabajadora y la violación de sus derechos resultan más violentos que nunca por parte de la clase patronal. Esto conlleva a la precarización de la vida y al gran capital considerarse dueño y amo hasta de la libertad del resto de la humanidad.

2.- Las razones son más que suficiente para que la clase trabajadora y demás sectores oprimidos se lancen a la lucha para enfrentar las políticas neoliberales y privatizadoras de la clase y sectores dominantes que atentan contra el medio ambiente, la soberanía y la libertad sindical.

3.- La privatización de lo público como la salud, la educación, la electricidad, la producción de alimentos, entre otros, son amenazas que apuntan a que el pueblo trabajador pague más caro y reciba menos.

4.– Ante el deterioro del poder adquisitivo del salario de los trabajadores/as su pobreza crece, mientras la oligarquía se enriquece más y más concentrando mayor capital, en base a la explotación.

5.- En República Dominicana, más de un 56% de los trabajadores/as están en el sector informal sin acceso a la seguridad social ni estabilidad laboral, por lo que es necesario transformar la actual ley 87-01, tal como viene planteando la Coalición por una seguridad social digna.

PLD reafirma defensa del empleo digno y exige aumento salarial de emergencia en el Día del Trabajo 6.- Este primero de mayo encuentra a la clase trabajadora con fuertes desafíos, debido a los obstáculos para su organización por falta de libertad sindical, la alta informalidad y la flexibilización laboral que vienen imponiendo los gobiernos.

7.– La contrarreforma al Código de Trabajo es otra de las amenazas que tenemos los trabajadores/as y sus organizaciones. La eliminación o reducción del auxilio de cesantía, es la verdadera intención del alto empresariado y sectores del gobierno, lo cual no podemos permitir bajo ninguna circunstancia.

8.– Consideramos que una verdadera reforma laboral es aquella que conlleve al fortalecimiento de los derechos colectivos, la libertad sindical, derecho a la huelga, negociación colectiva y el fuero sindical.

9.– También en este primero de mayo, vivimos la realidad de sectores como las enfermeras, los agrónomos, los derechos humanos, los ambientalistas y maestros/as, que están en un proceso de lucha y abogando por el cumplimiento de acuerdos con las autoridades del país.

10.– Las mujeres Trabajadoras, las juventudes, los profesionales y sectores populares están de pie defendiendo el derecho a la vida, reducción de la brecha salarial que afecta a las mujeres, contra el desempleo que afecta a las juventudes, las precariedades que sufren los trabajadores informales.

11.- Las Organizaciones Sindicales, Gremiales y populares reafirman:

– Que estamos en las calles luchando contra el deterioro de la calidad de vida de la familia dominicana,

– Contra el auge de la inseguridad, la violencia y la corrupción, nosotras y nosotros proclamamos nuestra disposición de exigir en las calles los derechos de nuestro pueblo por:

* Indexación de los salarios al costo de vida.

* Revisión de exenciones fiscales en sectores privilegiados.

* Reducción temporal del ITBIS en bienes esenciales.

* Defensa intransigente de la cesantía y rechazo a toda contrarreforma laboral.

* Reforma integral de la seguridad social centrada en derechos, no en el lucro de las AFP y ARS.

* Pago inmediato de las prestaciones laborales adeudadas a los miles de servidores públicos cancelados.

* Garantía plena de la libertad sindical, conforme a los Convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por la República Dominicana.

* Soberanía alimentaria y respaldo efectivo al productor nacional.

* Acceso universal a salud, educación y vivienda digna.

* Cumplimiento de los acuerdos del gobierno con el sector salud, los Agrónomos, los maestros/as.

* No más retraso del MINERD en la aplicación de la Evaluación por desempeño a los maestros de la educación pre- universitaria.

* No a la megaminería destructiva de nuestro medio ambiente.

* Cese de la persecución antisindical y respeto al artículo 62 de la Constitución.

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO CLASISTA Y UNITARIO!

¡QUE VIVA LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA!

Comité Unitario del 1ro. de mayo,2026:

Asociación Dominicana de Profesores -ADP-.

Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios -ANPA-.

Unión Clasista de Trabajadores -UCT-.

Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD

-FAPROUASD-.

Colegio de Abogados la República Dominicana -CAD-.

Coordinadora Nacional Popular -CNP-.

Asociación Nacional de Enfermería -ASONAEN-.

Movimiento de Mujeres Trabajadoras -MMT-.

Bloque Popular “Jesús Adon”.

Juventud Caribe -JC-.