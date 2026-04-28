Celebran con rotundo éxito la cuarta edición del SDE Cigars Fest

Por Carminia Severino

Santo Domingo Este.– Con un éxito rotundo, el SDE Cigars Fest celebró su cuarta versión en la Parada Cultural del Este, teniendo como escenario el emblemático Parque Nacional Los Tres Ojos y contando con el respaldo de la Alcaldía de Santo Domingo Este.

La actividad congregó a más de 1,500 personas, entre amantes del tabaco y entusiastas de los «buenos humos», quienes disfrutaron de una jornada cargada de esplendor y entretenimiento diseñada especialmente por los organizadores y patrocinadores.

En esta cuarta edición participaron 14 marcas nacionales provenientes de fábricas de todo el territorio dominicano, consolidando al festival como un referente para el sector. Entre las marcas que exhibieron sus productos se encuentran: MDO, UVD, Tabacos Noe, Bohemios, Valdespina, Azul Turquesa, Don Hansen, Tinta Negra, Tusant, La Capra, Don Ortega, La Ciguapa, Jazz y Rojas Cigars.

Los asistentes se deleitaron con una propuesta artística de primer nivel que incluyó una banda musical, bailarines de bachata y DJ en vivo. Además, la experiencia se complementó con estaciones de cámara 360, degustaciones, rifas y una amplia exhibición de productos y accesorios dirigidos al consumidor de cigarros artesanales.

La directiva del SDE Cigars Fest está integrada por hombres y mujeres emprendedores del mundo del tabaco, quienes buscan proyectar la calidad de sus denominaciones y resaltar el extraordinario desarrollo que ha alcanzado la industria tabaquera en la República Dominicana en los últimos años.