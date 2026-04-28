Director del SNS realiza visita no coordinada al Hospital Mario Tolentino Dipp

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Santo Domingo Norte.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, realizó una visita no coordinada al Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, con el objetivo de verificar de manera directa el funcionamiento de los servicios y las condiciones generales de atención a los usuarios.

Durante el recorrido del titular del SNS, se integró el doctor Miguel Ángel Guzmán Fermín, director del centro, con quien observó la operatividad de los servicios y la dinámica de atención.

La supervisión incluyó las áreas de Emergencia, Consulta, Internamiento, Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Salud Mental, Laboratorio, así como los servicios de imágenes diagnósticas, lo que permitió constatar el flujo de pacientes, la disponibilidad de recursos y la capacidad de respuesta del personal de salud ante la demanda de servicios.

Este tipo de supervisión no coordinada forma parte de las acciones de seguimiento que desarrolla la actual gestión del SNS, orientadas a fortalecer el monitoreo continuo de los establecimientos de salud y promover la mejora permanente de la calidad de la atención en la Red Pública.

Durante la visita, Landrón sostuvo intercambios con usuarios y colaboradores del centro, a fin de conocer de primera mano sus experiencias y percepciones sobre la atención recibida, como insumo para la toma de decisiones.

Como resultado del recorrido, el doctor Landrón se puso a disposición para colaborar en todo lo necesario, especialmente en el fortalecimiento de la organización y optimización de los procesos internos del establecimiento de salud, inaugurado por el presidente Luis Abinader, a quien agradeció por el respaldo sostenido al fortalecimiento del sistema sanitario.

El titular del SNS destacó que el Hospital Mario Tolentino Dipp cuenta con condiciones clínicas y quirúrgicas que lo colocan a la altura de centros de referencia en la región. Resaltó además su capacidad tecnológica, al asegurar que dispone de uno de los mejores equipos de resonancia magnética y tomografía del país, lo que fortalece significativamente la asistencia clínico-quirúrgica que se ofrece a la población.

Asimismo, junto a la dirección del hospital, instruyó la ampliación de los servicios con la habilitación de una nueva área de gastroenterología, como parte de las acciones encaminadas a seguir fortaleciendo la cartera de servicios del centro.

Landrón felicitó al personal médico, de enfermería y administrativo por su compromiso y la labor diaria en favor de la población usuaria.

“Estas visitas nos permiten observar directamente la realidad de los servicios y continuar impulsando mejoras que impacten de manera positiva a los pacientes”, expresó.

El funcionario reiteró que estas acciones de supervisión continuarán realizándose en distintos centros de la Red Pública de Servicios de Salud, como parte del compromiso institucional con la calidad, la eficiencia y la humanización de la atención.