Por Carlos Rodríguez

La historia política no se escribe con las concesiones de los débiles, sino con la férrea determinación de quienes entienden que la dignidad es la base de cualquier proyecto de nación. La reciente declaración de Danilo Medina no debe interpretarse meramente como una negativa ante la coyuntura electoral, sino como una proclamación de principios: el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no es una muleta política, es una fuerza telúrica que se niega a diluir su esencia en el escenario a destiempo de alianzas que buscan, desde la sombra, la aniquilación de nuestra identidad. Al rechazar el endoso de su capital político, nuestro presidente manifiesta una madurez táctica que pocos comprenden en su totalidad; no es arrogancia, es la comprensión profunda de que la lealtad del pueblo no se transfiere como una mercancía, sino que se cultiva a través de una resistencia estoica frente a aquellos que, bajo el disfraz de la modernidad, intentaron desmantelar la estructura que garantiza la estabilidad del país.

Este camino de autonomía encuentra sus raíces más profundas en la visión de nuestro fundador, el Profesor Juan Bosch, quien siempre sostuvo que el partido debía ser un organismo vivo, una escuela de pensamiento y, sobre todo, una vanguardia que no se desviara ante las presiones del pragmatismo vulgar. Bosch entendía que la verdadera grandeza de una organización política no reside en la suma aritmética de sus votos mediante pactos convenientes, sino en la solidez ética y la claridad de su propuesta. Hoy, el PLD honra ese legado al negarse a seguir los cantos de sirena de quienes carecen de visión estratégica. Al igual que el Profesor, quien prefería la derrota digna antes que la claudicación de sus ideales, la actual dirección comprende que la única forma de volver a transformar la realidad nacional es manteniendo la pureza de su doctrina, mística y demostrando que la verdadera autoridad emana de la coherencia, no de la subordinación a terceros.

Bajo la conducción estratégica de Danilo Medina, el PLD ha atravesado un proceso de introspección, crecimiento y fortalecimiento que ha sorprendido incluso a sus más acérrimos detractores donde el perdón esta viral en todas las redes y .Con una visión de arquitectura institucional, Medina ha trabajado incansablemente para depurar, traer y robustecer las bases del partido con varias estrategias una de ellas la vuelta a casa , transformándolo en una maquinaria política mucho más disciplinada, trabajadora y consciente de su papel histórico. Este esfuerzo no ha pasado desapercibido para la sociedad que cada semana espera el pronunciamiento del presidente del PLD para saber por donde anda la política ; hoy, el país entero observa cómo el partido se sacude los residuos de la adversidad para presentarse, nuevamente, como la única alternativa real de gobierno capaz de garantizar orden, seguridad y progreso. La labor de Medina no ha sido solo administrativa, sino pedagógica: dando oportunidades y ha enseñado a la militancia que el poder no es un fin efímero, sino una responsabilidad que se asume con la cabeza en alto, preparando el terreno para un regreso inminente que todos intuyen, aunque algunos se resistan a admitirlo.

De cara al futuro, el PLD se erige como el faro que guiará a la República Dominicana hacia su próxima etapa de esplendor. La profecía política es clara: cuando el ruido de la mediocridad se apague, el pueblo buscará la estabilidad, lo conveniente y la experiencia que solo una estructura probada puede ofrecer. La nación sabe, por instinto y por memoria histórica, que la capacidad de gestión y la visión de país habitan dentro de estas filas del PLD . No se trata de esperar un momento oportuno, sino de construir el destino con la convicción de quienes saben que su tiempo no ha pasado, sino que se está refinando. El PLD camina hacia la selección del dos mil veintiocho no como un actor secundario que busca espacio en la mesa de otros, sino como el protagonista absoluto de una historia que volverá a ser escrita, esta vez, con la sabiduría que solo el tiempo y la resistencia logran forjar en los verdaderos líderes.