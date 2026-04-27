Guido Gómez Mazara enciende acto en SDE con duros señalamientos históricos

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.– El dirigente político y funcionario gubernamental Guido Gómez Mazara participó este fin de semana en un acto conmemorativo de la Guerra de Abril de 1965, donde resaltó el compromiso y la entrega de quienes protagonizaron esa gesta histórica.

La actividad se llevó a cabo en los salones de la Sociedad Acción Multiempresarial, en Santo Domingo Este, y fue organizada por el movimiento cívico Fuerza Comunitaria, coordinado por Manolo Dotel.

Durante su intervención, Gómez Mazara afirmó que los hombres y mujeres de abril “son irrepetibles”, al señalar que lucharon por ideales y convicciones, sin perseguir beneficios económicos ni reconocimiento personal.

El también profesor universitario aprovechó el escenario para destacar figuras clave de la política dominicana como Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, de quien dijo fue su mentor político.

En su ponencia, abordó además las contradicciones históricas dentro de la política, citando el caso del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, líder del levantamiento constitucionalista, cuyo padre, Ludovino Fernández, estuvo vinculado al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. De igual forma, mencionó al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien encabezó la lucha por el retorno a la constitucionalidad, pese a que su padre formó parte de la estructura militar del trujillismo.

El evento fue moderado por el comunicador Jonathan Liriano, quien destacó la trayectoria del expositor tanto en el ámbito académico como en la función pública.

La actividad contó con la presencia de representantes de juntas de vecinos, así como del coronel Margaro Martínez de la Cruz, director de la Policía Comunitaria; el segundo adjunto del Defensor del Pueblo, Darío Nin; y el presidente de la SAM, Andrés Tejada, entre otras personalidades.