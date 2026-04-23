Prof. Juan López pondrá en circulación el libro “Reflexiones políticas, sociales y municipales”

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Santo Domingo, R.D El sociólogo y profesor universitario Juan Lópezpondrá en circulación su libro “Reflexiones políticas, sociales y municipales”, un compendio de temas donde reflexiona sobre política y el funcionamiento de los gobiernos locales el país.

En cada una de sus reflexiones ofrece una mirada al acontecer político nacional, aportando ideas de mejoras del papel que deben jugar los actores, los diferentes responsables de los gobiernos locales y sus ediles frente a la municipalidad.

El acto de presentación se llevará a cabo el próximo viernes 24, a partir de las 6:00 PM, en el salón Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, ubicada en la Plaza de la Cultura.

En este libro, el profesor López hace aportes importantes sobre las dinámicas de los partidos políticos y los procesos electorales de 2020 y 2024. También se refiere a diversos e interesantes aspectos relacionados con la municipalidad dominicana.

Juan López publica todas las semanas artículos de opinión sobre diferentes temas. Es además de catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde 1975, institución en la que fue secretario general; cargo al que renunció para acompañar al fallecido alcalde Juan de los Santos (Juancito) en la gestión (2006-2017) del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Cabe destacar que también fungió como secretario general de esa alcaldía durante más de diez años consecutivos.