Acosde llama a pacto de Estado urgente por drenaje pluvial

Por Vianca Abreu

Santo Domingo Este. – La Asociación de Constructores de Santo Domingo (Acosde) hace un llamado urgente a todos los sectores de la nación ante la grave situación provocada por los recientes eventos atmosféricos.

La entidad que agrupa a los constructores de Costa del Faro, invita a la reflexión nacional y a la unidad para enfrentar la vulnerabilidad extrema que enfrenta la población frente a estos fenómenos. Entre la propuesta está: la convocatoria a una mesa de Unidad Nacional: con las fuerzas políticas, al gobierno y al sector construcción para diseñar soluciones técnicas definitivas al drenaje pluvial.

Proponen que a través de una inversión escalonada, se realice un proyecto nacional de infraestructura hídrica que aborde la problemática desde lo local (SDE) a lo nacional.

Riubell Montes De Oca, presidente de Acosde también destacó que se implemente la resiliencia urbana mediante la creación de medidas de mitigación inmediatas para proteger a las familias que sufren las inundaciones.

Enfatizan en un llamado a la responsabilidad histórica y a la sensibilidad de los líderes nacionales. “Los daños que hoy vemos son el resultado de una carencia estructural histórica. Es momento de que unos unamos para dejar un legado de seguridad y bienestar a las próximas generaciones”.

Reiterando su compromiso y disposición de colaborar con las autoridades para que el país inicie la transformación hacia un sistema de manejo de aguas que proteja con dignidad a todos los ciudadanos y así enfrentar los efectos del cambio climático.

Explican que el hecho de que en municipios como Santo Domingo Este no exista un sistema de alcantarillado y manejo de aguas eficiente es una crisis que debe ser abordada con visión de largo plazo.

“Es imperativo reconocer que el drenaje pluvial y el tratamiento de aguas deben ser elevados a la categoría de Tema de Estado. No podemos seguir con parches temporales. El país requiere un plan maestro que se ejecute de manera escalonada, municipio por municipio y provincia por provincia, para garantizar que el impacto de la naturaleza sea el menos lesivo posible”, afirma Montes de Oca.