Instituciones se unen en jornada de limpieza para el rescate de la Laguna La Redonda

Fuente externa

San Luis, Santo Domingo Este.– El día de hoy se llevó a cabo una amplia jornada de limpieza y rescate de la Laguna La Redonda, ubicada en la Carretera Mella, como parte de los esfuerzos por preservar y recuperar espacios ambientales de gran valor para la comunidad.

En este importante operativo participaron de manera conjunta la Junta Municipal San Luis, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el Grupo Comunitario Emergente, el Ministerio de Medio Ambiente, Plan Social de la Presidencia, la Fundación Eco Joven, las Juntas de Vecinos, la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), la Armada Dominicana, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Municipal San Luis, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, así como el Consejo de Vocales de la Junta Municipal San Luis.

Durante la jornada, se lograron recolectar decenas de fundas de desechos sólidos, contribuyendo significativamente a la limpieza y recuperación de este importante pulmón ambiental, que impacta de manera directa la calidad de vida de los comunitarios y el entorno vial de la zona.

La Comisión que dirigió este amplio operativo fue dirigida por el Dr. Rodolfo Valera, Director General de DIGECAC; Dio Astacio, Alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, representado por Jesús Colón; la Alcaldesa Wendy Cepeda de la Junta Municipal San Luis, representada por Manuel Matos Colón; y una serie de comunitarios como lo son Andrés Beltrán y Franklin Morel, también miembros de las Fuerzas Armadas.

La Junta Municipal San Luis reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente e invita a la ciudadanía a sumarse a estas acciones, promoviendo una cultura de limpieza, responsabilidad y cuidado de los recursos naturales.