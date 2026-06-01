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Bogotá, Colombia. Una delegación de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) formó parte de la Misión de Observación Electoral Internacional que acompañó el proceso de las elecciones presidenciales celebradas en Colombia bajo el lema «Somos un Equipo por la Democracia».

La delegación estuvo integrada por el ingeniero Gamalier Montás, quien fungió como jefe de misión; el ex cónsul Miguel Ángel Rodríguez; el ex embajador Félix García; así como los miembros del Comité Central Wendy Chevalier y otros dirigentes invitados para esta importante jornada democrática.

Los observadores internacionales participaron en el proceso electoral por invitación del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) y en representación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), organismo regional del que forma parte el Partido de la Liberación Dominicana.

Los integrantes de la misión cuentan con una amplia trayectoria en materia de observación electoral y fortalecimiento institucional de los sistemas democráticos. A lo largo de los años han participado en misiones similares en diversos países de la región, entre ellos Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá y Colombia, acumulando una valiosa experiencia en el seguimiento y evaluación de procesos electorales.

La presencia de la delegación reafirma el compromiso del PLD y de la COPPPAL con la promoción de la democracia, la transparencia electoral y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en América Latina y el Caribe.

La misión desarrolló una agenda de trabajo que incluyó encuentros con autoridades electorales, representantes de organizaciones políticas y observadores internacionales, además del seguimiento directo al desarrollo de la jornada de votación y al respeto de las garantías democráticas establecidas por la legislación colombiana.