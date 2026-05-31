Jurista respalda regulación de encuestas y advierte sobre manipulación de la opinión pública

El exjuez del TC sostuvo que la resolución de la JCE busca garantizar equidad electoral y defendió la aplicación de sanciones contra la difamación en redes sociales

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SANTO DOMINGO. – El jurista y exjuez del Tribunal Constitucional Jottin Cury respaldó la facultad de la Junta Central Electoral (JCE) para regular la publicación de encuestas electorales, al considerar que la medida procura preservar la equidad en los procesos democráticos y evitar la manipulación de la opinión pública.

Durante su participación en Reseñas, el podcast, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz, Cury se refirió a la controversia generada por la resolución emitida por la JCE que limita la difusión de sondeos electorales y rechazó que esta constituya una violación a derechos fundamentales.

Según explicó, la disposición no elimina ni restringe de manera absoluta la libertad de expresión ni la libertad de empresa, sino que busca regular su ejercicio dentro de un contexto electoral.

“Lo que se está es modulando el ejercicio de la libertad de expresión”, afirmó.

El exmagistrado del TC sostuvo que las críticas a la medida parten de la premisa de que existe una vulneración al contenido esencial de esos derechos, algo con lo que dijo no estar de acuerdo.

“Las encuestas han pasado de ser herramientas científicas para ser instrumentos de manipulación política”, expresó, al señalar que algunos estudios son utilizados para crear percepciones de ventaja electoral antes de que inicien formalmente las campañas.

A su juicio, el objetivo de la resolución es evitar que determinados actores políticos utilicen sondeos para influir en el electorado y posicionar candidaturas de manera anticipada.

Cury también abordó las disposiciones del nuevo Código Penal relacionadas con la difamación y los contenidos difundidos a través de plataformas digitales, un tema que consideró relevante ante el crecimiento de las redes sociales y los espacios de opinión en internet.

“Estoy de acuerdo con muchas de esas disposiciones que precisamente condenen esas agresiones a la reputación y al honor de las personas”, manifestó.

No obstante, advirtió que la aprobación de nuevas leyes no será suficiente si el país no fortalece las instituciones responsables de aplicarlas.

“Nada hacemos con leyes buenas si no hay instituciones que las apliquen”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que uno de los principales desafíos de la República Dominicana continúa siendo la consolidación de una cultura de respeto a la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad.

“El problema no está en modificar leyes ni constituciones, es en aplicarlas”, concluyó.