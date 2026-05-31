El Inacif destruye más de dos toneladas de drogas

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En la continuación de las acciones que se ejecutan en la lucha contra el tráfico de drogas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destruyó más de dos toneladas de distintas sustancias narcóticas, correspondiendo más de una tonelada a casos de cocaína.

En total fueron destruidos 2 mil 301 kilogramos, 212 gramos y 927 miligramos de drogas y sustancias controladas, analizadas previamente en los laboratorios del Inacif.

Según la clasificación, correspondían mil 1,662 kilogramos, 450 gramos y 796 miligramos a clorhidrato de cocaína, representando la mayor cantidad. También, incluyó 600 kilogramos, 852 gramos y 564 miligramos a marihuana y 27 kilogramos, 486 gramos y 756 miligramos a crack.

Nueve kilogramos, 71 gramos y 891 miligramos formaban parte de casos de éxtasis, y un kilogramo, 304 gramos y 130 miligramos a ecgonina. Además, un total de 29 gramos y 420 miligramos a hachís y 17 gramos y 370 miligramos a metanfetamina.

En adición, fueron destruidos 215 kilogramos, 866 gramos y 292 miligramos de sustancias no controladas (es decir, casos negativos).

El peso global de ambas sustancias, positivas y negativas, asciende a dos mil quinientos diecisiete (2,517) kilogramos, setenta y nueve (79) gramos y doscientos veinte (220) miligramos, correspondientes a tres mil trescientos cincuenta y dos (3,352) casos.

Representantes del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se encargan de la ejecución del plan contra el tráfico de drogas en el país.

La destrucción de los narcóticos se llevó a cabo como cada jueves en las instalaciones del Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ubicadas en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Los narcóticos son incautados por las citadas instituciones con la colaboración de otros órganos de seguridad del Estado.

En el acto participan representantes de diversas instituciones del país. La actividad se desarrolla en cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.