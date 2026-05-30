Comité de Solidaridad denuncia “farsa judicial” contra Nicolás Maduro y Cilia Flores y exige su liberación inmediata

Fuente Externa

Santo Domingo.– El Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha emitió este sábado un pronunciamiento en el que rechaza lo que define como una “farsa judicial” contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama y diputada Cilia Flores. La organización denunció presuntas acciones de Estados Unidos contra la nación sudamericana y exigió la liberación inmediata de ambos dirigentes, al tiempo que llamó a defender la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Comunicado

A casi cinco meses de la agresión militar perpetrada por Estados Unidos el pasado 3 de enero contra la República Bolivariana de Venezuela, ataque en el que fueron martirizadas alrededor de 121 personas, entre ellas 32 ciudadanos cubanos, denunciamos que en dicha criminal invasión, la armada de Estados Unidos secuestró ilegalmente al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama y diputada Cilia Flores. Hoy, junto a muchas voces en todo el mundo, continuamos demandando su inmediata libertad.

Según la Convención de Viena, la Carta de las Naciones Unidas y los principios del Derecho Internacional, los tribunales de un Estado no tienen competencia para juzgar a un jefe de Estado extranjero, en virtud del principio de inmunidad soberana y de la igualdad jurídica entre las naciones. En consecuencia, exigimos el respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, que es un Estado independiente y no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos.

Durante estos meses, se ha intensificado la continua campaña de mentiras imperiales en contra de la Pareja Presidencial y de Venezuela. La caída de la acusación que pretendía vincular al presidente Maduro con el inexistente “Cartel de los Soles”, “razón” colonial para la invasión y el secuestro, así como las sucesivas declaraciones del presidente de Estados Unidos adjudicándose el petróleo venezolano, y las pretensiones de reducir a Venezuela a “estado 51”, evidencian el carácter falaz, arrogante y colonialista de esta ofensiva.

Las agresiones contra la región continúan en escalada, quebrantando el principio del Caribe como zona de paz. Nuestras aguas permanecen ocupadas por buques militares y armamentos de alto poder destructivo. Países como Cuba y Venezuela siguen siendo objeto de bloqueo, amenazas y hostigamiento permanente. En particular, la República de Cuba enfrenta nuevas amenazas de agresión, dirigidas no sólo contra su territorio, sino también contra su dirección política y sus referentes históricos, como es el ex-presidente, Raúl Castro.

Ante este escenario, llamamos al pueblo dominicano a mantenerse alerta y a levantar su voz contra el imperialismo norteamericano y sus constantes agresiones contra nuestros países. Exigimos al Estado dominicano el respeto irrestricto a la Constitución de la República y al Derecho Internacional, así como la salida inmediata de las fuerzas militares estadounidenses y su aparato bélico del territorio nacional.

Cuando se ciernen nuevas amenazas contra la República de Cuba, levantamos con firmeza nuestras demandas:

¡Fuera Yanquis del Caribe!

¡Libertad inmediata para Cilia Flores y el presidente Nicolás Maduro!

¡Respeto a la soberanía de Venezuela y de todos los pueblos!

Firmado en Santo Domingo, República Dominicana a los 30 días del mes de mayo del 2026 por:

Comité de Solidaridad en Defensa de la Soberanía de los Pueblos en Lucha