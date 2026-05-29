Antonio Feliz celebra el Día de las Madres junto a colaboradoras del Concejo de Regidores de Santo Domingo Este

Por Crismailin Rodríguez

Santo domingo Este.-En un ambiente lleno de alegría, gratitud y compañerismo, el presidente del Concejo de Regidores de Santo Domingo Este, Antonio Feliz, celebró el Día de las Madres junto a las colaboradoras de la Sala Capitular y de los distintos bloques políticos que forman parte del órgano municipal.

La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta del Concejo, Fior Arias, quien tuvo una participación clave en la organización de este emotivo encuentro dedicado a reconocer el esfuerzo y la entrega de las madres trabajadoras del cabildo. También estuvieron presentes los regidores José Antonio Ramírez Polanco (Nacho), Juan Calderón, Eduvigen Rosario, Aileen Decamps y Darío Batista, quienes compartieron una tarde especial marcada por el cariño, las sonrisas y el reconocimiento a mujeres que día tras día dan lo mejor de sí tanto en sus hogares como en sus labores dentro del ayuntamiento, algo nunca antes hecho en ninguna presidencia.

Durante sus palabras, Antonio Feliz destacó el amor, la fortaleza y el compromiso que representan las madres para la sociedad, valorando el importante papel que desempeñan en el fortalecimiento institucional y humano de Santo Domingo Este. Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que reconozcan y dignifiquen el papel de las mujeres y madres trabajadoras, agradeciendo profundamente el esfuerzo y la dedicación que entregan cada día desde sus distintas funciones dentro del Concejo de Regidores.