Comunicador Pedro Rodríguez cuestiona el modelo de liderazgo de Carolina Mejía

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Santo Domingo, R.D. — El comunicador y analista Pedro Antonio Rodríguez generó debate en redes sociales tras publicar una reflexión crítica sobre el manejo de imagen y cercanía de la alcaldesa el D.N.

A través de una publicación acompañada de una fotografía, Pedro expresó preocupación que definió como ilusión la cercanía de Carolina.

“En 2024 conocí a Carolina; así como su papá, eEl comunicador y analista Pedro Antonio Rodríguez generó debate en redes sociales tras publicar una reflexión crítica sobre el manejo de imagen y cercanía de la alcaldesa el D.N. enamora. Carolina, dos años después, es incontactable”, escribió.

El comunicador aclaró posteriormente que sus declaraciones no hacen referencia a una situación literal, sino a lo que considera una desconexión política y humana que afecta la percepción de liderazgo moderno dentro del PRM, que no se parece a lo demostrado por el presidente.

Rodríguez sostuvo que algunos funcionarios han logrado construir una poderosa presencia mediática utilizando estructuras partidarias y recursos de comunicación de gran alcance, pero que, en la práctica, mantienen una relación distante con sectores ciudadanos, dirigentes y personas de su entorno político.

“A los interesados, solo les recomiendo: que lo piensen bien. El manejo en lo poco, proyecta el manejo en lo mucho”, agregó en el mensaje que rápidamente comenzó a circular y generar reacciones en plataformas digitales.

El analista también comparó este estilo de liderazgo con el modelo impulsado por el presidente Luis Abinader, destacando que la actual gestión gubernamental ha construido una narrativa de cercanía, accesibilidad y comunicación directa con la población.

«Es una ironía que ese equipo acuse a otros precandidatos de lejanos y mesiánicos, cuando están presumiendo desde su carencia, desde su condición» agregó.

Finalmente, dejo una pregunta para el lector:

«¿Es mejor un candidato sectáreo o un candidato para todos?»