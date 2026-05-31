Carolina Mejía felicita a las madres dominicanas y destaca su papel como pilar de la sociedad

Fuente Externa

Santo Domingo.– En ocasión de la celebración del Día de las Madres, Carolina Mejía envió un emotivo mensaje de felicitación a todas las madres dominicanas, resaltando la entrega, el amor y la fortaleza con que cada día contribuyen a la formación de sus hijos y al desarrollo del país.

La aspirante presidencial expresó que, como madre, comprende las preocupaciones, sacrificios y sueños que acompañan la crianza, al tiempo que destacó que el amor silencioso, la dedicación diaria y la capacidad de lucha de las madres constituyen una de las principales columnas que sostienen a la sociedad dominicana.

“Porque no hay nada más poderoso que una madre que lucha por sus hijos”, afirmó Carolina, al señalar que el mayor anhelo de las madres es ver a sus hijos crecer sanos, estudiar, progresar y convertirse en personas de bien. Asimismo, expresó su deseo de que República Dominicana continúe construyendo más oportunidades para las familias y concluyó su mensaje con una felicitación especial: “Hoy celebramos a las madres, pero también quiero decirles algo desde el corazón y como mamá: hoy nos felicitamos todas”.