Colombia elige presidente: así está el panorama nacional y político

Los colombianos empezaron a votar este domingo en comicios presidenciales para decidir el futuro del país.

Por Carlos Valencia

Los colombianos iniciaron las votaciones este domingo en unos comicios decisivos que determinarán el rumbo político de la nación. La jornada electoral definirá si el electorado renueva su voto de confianza al proyecto de la izquierda en el poder o si ejecuta un giro radical hacia la derecha.

El proceso se desarrolla en un contexto complejo, catalogado por analistas como la peor ola de violencia que experimenta el país en la última década, sumado a un ambiente de profunda polarización y miedo tras atentados perpetrados por organizaciones guerrilleras, el asesinato de un aspirante a la Presidencia y la constante negativa de los principales candidatos a participar en los debates públicos.

El presidente saliente, Gustavo Petro, dio apertura oficial a la jornada electoral en las primeras horas de la mañana. El mandatario enfatizó que “el voto debe ser libre y sin presión”.

¡Se abren las urnas! Inicia oficialmente la jornada de elecciones presidenciales Encuestas anticipan una inminente segunda vuelta presidencial

De acuerdo con los estudios de opinión pública previos a la jornada, se proyecta de forma unánime que ninguno de los aspirantes consiga el umbral de votación requerido para ganar de manera directa este domingo.

Este escenario estadístico prevé la realización de una segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio. Para garantizar el normal desarrollo del certamen democrático y neutralizar las amenazas de los grupos armados ilegales en el mayor productor mundial de cocaína, el Gobierno desplegó un dispositivo de seguridad compuesto por 408.000 integrantes de la Fuerza Pública.

La contienda electoral expone una fractura ideológica profunda entre tres candidaturas principales:

Iván Cepeda:

El senador de 63 años, filósofo y defensor de los derechos humanos, encabeza la intención de voto bajo las banderas de la coalición gobernante. Hijo de un líder comunista asesinado y educado en el exilio en naciones socialistas como Checoslovaquia, Bulgaria y Cuba, Cepeda plantea dar continuidad directa a las políticas de Petro orientadas a la superación de la pobreza extrema y la desigualdad, dirigiendo su propuesta a las víctimas del conflicto armado, indígenas y campesinos.

Su plataforma enfrenta críticas de la oposición por ser uno de los artífices de la “Paz Total”, una estrategia de diálogo con grupos insurgentes que no logró los resultados previstos.

Abelardo de la Espriella:

En el espectro opuesto se ubica este abogado de 47 años conocido popularmente como “El Tigre”. Con una retórica antisistema y un discurso beligerante que incluyó eventos de campaña con fuegos artificiales, proyecciones de inteligencia artificial y discursos emitidos desde una estructura antibalas, promete el uso de la fuerza extrema, bombardeos y el encarcelamiento de las mafias organizadas.

Paloma Valencia:

La senadora de la oposición, respaldada formalmente por el expresidente Álvaro Uribe, se posiciona en el tercer lugar de los sondeos de opinión, manteniendo una base de apoyo fundamentada en la crítica a la gestión actual.

El impacto internacional y las reformas en juego ante la definición de la segunda vuelta presidencial

El resultado de los comicios es vigilado rigurosamente por la comunidad internacional, de manera especial por el Gobierno de los Estados Unidos. La relación bilateral, históricamente estrecha, enfrentó tensiones recientes debido a las confrontaciones directas entre Petro y Donald Trump, sumadas a los cuestionamientos de Washington que responsabilizan a la administración colombiana por el repunte en los indicadores del narcotráfico.

Expertos locales señalan que las diversas organizaciones criminales instrumentaron las pasadas ventanas de negociación de paz para fortalecer sus estructuras en el territorio.

Ante la inminencia de una segunda vuelta presidencial, el electorado se debate entre la continuidad de un modelo estatal enfocado en las reformas sociales o la implementación de un ajuste estructural de derecha.

La plataforma de De la Espriella, alineada ideológicamente con mandatarios como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, contempla una reducción del 40% del tamaño del Estado, la construcción de 10 megacárceles y la supresión inmediata del tribunal especial surgido tras el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en 2016.

Expectativa por el cierre de urnas

Las mesas de votación permanecerán abiertas hasta las 4:00 p. m. Las autoridades de la organización electoral prevén la entrega de los resultados preliminares pocas horas después de la clausura de las urnas, proyectando una disminución en los niveles tradicionales de abstención del país, que de forma histórica superan la barrera del 40%. Fuente: Canal