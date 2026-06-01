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Sánchez Ramírez.– El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingenieroFellito Suberví Hernández, presentó este lunes en esta provincia el proyecto para la construcción del Acueducto Múltiple Sánchez Ramírez y el sistema de trasvase hacia Santo Domingo, una iniciativa que calificó de gran importancia para fortalecer el abastecimiento de agua potable, impulsar el desarrollo regional y garantizar la seguridad hídrica de las futuras generaciones.

El ingeniero Suberví Hernández explicó los alcances de la obra y destacó la importancia de continuar desarrollando proyectos estratégicos que permitan responder a la creciente demanda de agua potable, tanto en las comunidades del interior como en el Gran Santo Domingo.

“Aquí no vinimos a imponer, aquí vinimos a aportar; queremos escuchar a cada una de las personas que se sientan laceradas, que no estén de acuerdo y quieran opinar sobre el tema. Aquí no vinimos a hacer daño, sino a buscar bienestar y calidad de vida”, destacó el funcionario.

La consulta pública del “Programa Seguridad Hídrica del embalse Hatillo para abastecimiento de agua potable de Sánchez Ramírez y el Gran Santo Domingo” tuvo lugar en el Salón Dr. Jacobo Sánchez José, de la Biblioteca de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), y contó con la participación de la gobernadora provincial, Cristiana Rodríguez; los diputados Sadoky Duarte y Manuel Núñez; alcaldes municipales y directores de distritos municipales de la provincia, así como del presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez, Francisco Sánchez, entre otras autoridades, líderes comunitarios y representantes de diversos sectores productivos.

Suberví Hernández ofreció detalles sobre los componentes del proyecto, su impacto social, económico y ambiental, así como los beneficios que generará para miles de familias que dependen de un suministro de agua potable seguro y eficiente.

El director de la CAASD resaltó que la gestión sostenible del agua constituye uno de los principales desafíos del país y afirmó que el Gobierno del presidente Luis Abinader mantiene el compromiso de impulsar obras que aseguren el acceso al recurso hídrico y fortalezcan la infraestructura nacional.

“El agua es desarrollo, el agua es futuro. Ustedes verán, cuando terminemos este acueducto, cómo el desarrollo de esta provincia se va a elevar de una manera sin precedentes”, enfatizó Fellito Suberví.

Asimismo, destacó que el proyecto será desarrollado con estricto apego a las normas ambientales y mediante un proceso de diálogo permanente con las comunidades y sectores involucrados, garantizando la transparencia y la participación ciudadana durante todas sus etapas.

La mayoría de los asistentes valoró positivamente la iniciativa y coincidió en la necesidad de continuar promoviendo inversiones en infraestructura hídrica que contribuyan al bienestar de la población, al crecimiento económico y al desarrollo sostenible de la provincia Sánchez Ramírez y de la República Dominicana.

“Con la presentación de este proyecto, la CAASD reafirma su compromiso de trabajar en soluciones de largo plazo para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y responder a las necesidades presentes y futuras de millones de dominicanos”, manifestó el ingeniero Fellito Suberví Hernández.

Mientras que el director de Calidad de las Aguas de la CAASD, José Mateo, al valorar la calidad del agua de la presa de Hatillo, afirmó que se realizaron estudios cuyos resultados fueron positivos y evidenciaron la alta calidad de esas aguas. Asimismo, adelantó que se continuará analizando el líquido de ese reservorio.