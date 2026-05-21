Por Roberto Perez

SANTO DONINGO.– En otra modalidad de las redes de narcotráfico, que busca evadir los controles de vigilancia y seguridad, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas ( – En otra modalidad de las redes de narcotráfico, que busca evadir los controles de vigilancia y seguridad, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas ( DNCD ), miembros del Ministerio Público e inspectores de Aduanas ( DGA ), arrestaron a una mujer, con dos maletas, con los tubos llenos de cocaína durante labores de inspección conjunta, desarrolladas en el Aeropuerto Internacional del Cibao, provincia de Santiago.

Los agentes, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) y unidades caninas, tras recibir informes de inteligencia, intervinieron el equipaje de una mujer, que tras ser verificado en una de las máquinas de rayos X, se detectaron imágenes discrepantes.

Por instrucciones del fiscal se procedió a realizar una inspección más rigurosa al equipaje, encontrando en los tubos de plásticos de cada maleta, varios rollos de cocaína, con veinte porciones de la sustancia con un peso superior a los dos kilogramos, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Durante la intervención, fue arrestada una mujer de nacionalidad española de 40 años, que según el itinerario viajaría a Madrid, desde la terminal del Cibao, y será sometida a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

“El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para determinar si hay otros implicados en esta red criminal, que utiliza personas de distintas nacionalidades, como mulas del narcotráfico, para llevar drogas a Estados Unidos y Europa”, precisa la agencia antidrogas.

Las autoridades han continuado mejorando su capacidad operativa, de inteligencia e interdicción en contra de trafico de drogas y otros delitos