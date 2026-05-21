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Washington, D.C.— El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, afirmó este miércoles en Washington que las cámaras legislativas dominicanas, junto a los organismos correspondientes, trabajan activamente en la actualización y rediseño de un nuevo marco normativo, orientado a fortalecer la respuesta del Estado frente al creciente desafío que representan las drogas sintéticas.

Durante su intervención en el panel “Importancia de la acción legislativa ante las nuevas amenazas y desafíos en el combate a las drogas ilícitas” en el marco del encuentro de la Red Internacional de Legislación sobre Drogas – Componente de América Latina y el Caribe (INLOD-LAC), de la Organización de Estados Americanos (OEA), De los Santos indicó que se trabaja para cerrar vacíos legales que han sido aprovechados por redes criminales cada vez más sofisticadas.

El presidente de la Cámara Alta explicó que el objetivo del Congreso dominicano es incorporar tipificaciones precisas y sanciones proporcionales para los delitos vinculados a la producción, distribución y comercialización de estas sustancias.

“Estamos impulsando leyes especiales orientadas a fortalecer la capacidad del Estado para identificar nuevas sustancias psicoactivas, regular precursores químicos y dotar a nuestras instituciones de herramientas más eficaces para la investigación y persecución del delito”, expresó el presidente del Senado.

De igual modo, consideró imprescindible avanzar hacia un enfoque integral, basado en responsabilidades compartidas y en la cooperación efectiva entre los Estados.

De los Santos destacó que el auge de las drogas sintéticas representa una amenaza de carácter multidimensional que impacta la salud pública, la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional, afectando de manera particular a los jóvenes y al tejido social en su conjunto.

En ese sentido, subrayó la necesidad de avanzar hacia un enfoque integral basado en la cooperación efectiva entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas que incluyan prevención, persecución penal, inteligencia compartida, tratamiento y reinserción social.

Asimismo, sostuvo que las drogas sintéticas no reconocen fronteras, por lo que las respuestas tampoco pueden estar limitadas por ellas, haciendo un llamado a la armonización de esfuerzos internacionales con mecanismos de seguimiento efectivos y voluntad política sostenida. “La amenaza de las drogas sintéticas es demasiado seria como para abordarla de manera fragmentada o reactiva” expresó.

El presidente del Senado también resaltó la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional en el ámbito nacional entre los organismos de seguridad, salud y justicia, así como las alianzas con países hermanos y organismos multilaterales, considerando el intercambio de información, las operaciones conjuntas y la asistencia técnica como pilares fundamentales.

En sus palabras, reafirmó la disposición del Senado de la República de promover espacios permanentes de diálogo y cooperación, incluyendo foros parlamentarios, encuentros regionales y mesas de trabajo orientadas a compartir buenas prácticas y fortalecer la coordinación internacional.

“La lucha contra las drogas sintéticas no es solo una cuestión de políticas públicas, sino una defensa de la vida, la dignidad humana y el futuro de nuestras sociedades”, consideró.

El legislador concluyó reiterando el compromiso firme e inquebrantable de la República Dominicana de continuar siendo un aliado activo en la construcción de soluciones conjuntas frente a este desafío global.

Vicealmirante Cabrera Ulloa reafirma compromiso del país para enfrentar el flagelo de las drogas sintéticas

Durante su intervención, en el panel “Importancia de la Acción Legislativa ante las Nuevas Amenazas de las Drogas Ilícitas”, celebrado en la sede la OEA, Washington, el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), reafirmó el compromiso del Gobierno de la República Dominicana, de avanzar hacia una legislación moderna, flexible y alineada con los desafíos tecnológicos del siglo XXI, fortaleciendo la cooperación hemisférica para cerrar espacios al crimen organizado transnacional.

El titular de la DNCD recordó que la velocidad con la que evoluciona el mercado sintético supera la capacidad de respuesta de los marcos normativos tradicionales, ya que actualmente, más de 1,200 nuevas sustancias psicoactivas han sido identificadas a nivel mundial, muchas de ellas diseñadas específicamente para evadir controles legales mediante modificaciones moleculares mínimas.

“El problema ya no se limita únicamente al tráfico tradicional de drogas, actualmente, organizaciones criminales pueden adquirir sustancias químicas por internet, utilizar criptomonedas para financiar operaciones, fragmentar envíos mediante servicios de courier y producir drogas sintéticas utilizando equipos especializados de síntesis química”, precisó.

Afirmó que la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, de la República Dominicana, promulgada en 1988, constituyó un instrumento importante para su época. Sin embargo, fue diseñada en una realidad previa al surgimiento de las nuevas sustancias psicoactivas, el comercio digital y los modelos modernos de producción química ilícita.