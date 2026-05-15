Por: Adalgisa Sánchez

SANTO DOMINGO – El presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo de los Santos , defendió este jueves el reciente acuerdo migratorio suscrito entre el Gobierno dominicano y los Estados Unidos, asegurando que el convenio se ajusta estrictamente al marco legal vigente y no vulnera la soberanía del país.

Durante su intervención ante los medios de comunicación en el marco del X Desayuno Nacional de Oración, De los Santos enfatizó que, aunque la sociedad demanda mayores detalles sobre el pacto de tránsito de migrantes, existe la garantía de que las normas constitucionales permanecen intactas.

«Queremos que se entienda que en ninguna circunstancia nuestras normas establecidas en la Constitución están siendo violadas. Hacemos un llamado a no utilizar este tema como capital político», puntualizó el legislador.

El presidente del Senado calificó la migración irregular como un «fenómeno global» que requiere soluciones responsables. En ese sentido, fue enfático al señalar que cualquier ciudadano extranjero en territorio dominicano debe regularizar su estatus conforme a las leyes nacionales, reafirmando el compromiso del Estado con el orden migratorio.

El presidente del Senado anunció que en los próximos días presentará al Pleno del Senado un proyecto de ley que busca contribuir a enfrentar la amenaza del uso de drogas sintéticas en la juventud de los distintos sectores y provincias del país.

El presidente de la Cámara Alta abordó el tema durante su ponencia en el Décimo Desayuno Nacional de Oración de la Iglesia Evangélica, donde pidió a los dominicanos mantener la fe ante las pruebas que afectan al mundo y la amenaza de las drogas sintéticas.

“La droga sintética está identificada como un mal que afecta gravemente a la sociedad, especialmente a los jóvenes; estas sustancias están devorando a los hombres y al tejido social”, expresó.

Al dirigirse a los presentes, el también representante de la provincia Sánchez Ramírez reiteró que someterá la iniciativa legislativa en su calidad de senador, con el objetivo de contribuir a la eliminación de este tipo de estupefacientes que mantiene a muchos jóvenes atrapados en el vicio. “Con la ayuda de Dios lo lograremos”, afirmó.

Encuentro por la unidad nacional

Las declaraciones se ofrecieron en un ambiente de diálogo y reflexión durante el X Desayuno Nacional de Oración, un evento que congregó a las principales figuras del liderazgo político, religioso y civil del país.

La actividad contó con una notable presencia de personalidades, entre ellas los senadores Omar Fernández, Moisés Ayala, Lía Ynocencia Díaz de Díaz y Aracelis Villanueva. Además, Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE); El embajador Raslan Abu Rukun; los reverendos Reinaldo Aquino y Milcíades Franjul, así como diputados, entre otros.