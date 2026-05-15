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SANTO DOMINGO ESTE . -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) recibió las instalaciones del antiguo Club del Legislador, en un acto encabezado por la Cámara de Diputados y Dirección General de Bienes Nacionales y, como parte de una iniciativa orientada a transformar ese espacio en un moderno centro de formación técnico profesional especializado en hostelería y turismo.

El acto de traspaso fue realizado por el director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, mientras que el INFOTEP estuvo representado por su subdirector general, Luis Manuel Rodríguez, en representación de la directora general de la institución, Maira Morla Pineda.

La transferencia de las instalaciones se produjo luego de que la Cámara de Diputados entregara formalmente el inmueble a Bienes Nacionales, proceso sustentado en la Resolución número 670, aprobada el 10 de julio de 2024, así como en los decretos 235-01 y 664-23 del Poder Ejecutivo, que conforman el marco jurídico que avala el traspaso de la propiedad para fines de utilidad pública y formación técnico profesional.

Durante el acto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó que la decisión representa “un verdadero compromiso de futuro con la nación dominicana”, al transformar un espacio recreativo en una instalación destinada a la formación de jóvenes y al fortalecimiento del sector turístico nacional.

“Hoy hacemos realidad una decisión trascendental: desprendernos de un centro de recreación propiedad de la Cámara de Diputados para convertirlo, a través de las vías correspondientes, en una escuela que permitirá al INFOTEP formar a cientos y miles de jóvenes”, expresó.

De su lado, Rafael Burgos Gómez expresó que la entrega de las instalaciones contribuirá al fortalecimiento del turismo y al desarrollo institucional de Santo Domingo Este y de toda la provincia Santo Domingo.

Indicó que estas instalaciones servirán para continuar impulsando la transformación que ha venido desarrollando el INFOTEP en los últimos años, así como para garantizar el aprovechamiento adecuado de este espacio en beneficio del país y del sector turístico nacional.

El acto de traspaso contó con la presencia del ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, quien hizo la gestión de las instalaciones del club durante su gestión como director general del INFOTEP.

También participaron los diputados Amado Díaz, Braulio Espinal, Gustavo Sánchez, Dharuelly Leany D´Aza Caraballo, así como funcionarios de del INFOTEP y de Bienes Nacionales.