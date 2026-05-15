Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, lamentó profundamente el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, quien murió tras ser atacada a tiros por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, en un colmado del sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, donde la víctima intentó refugiarse.

Reynoso informó que, desde que se produjo el hecho, dispuso esclarecer las circunstancias del crimen y verificar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales a la que Moronta de los Santos había acudido a presentar una denuncia agotó los protocolos correspondientes para estos casos.

La procuradora indicó que, conforme a las informaciones preliminares que son objeto de investigación, la víctima era madre de dos menores de 10 y 3 años.

Explicó que, el miércoles, Moronta de los Santos acudió junto a una amiga a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público en Santo Domingo Este, ubicada en la calle Puerto Rico, en el sector Alma Rosa.

La procuradora general reiteró que el Ministerio Público investiga tanto las circunstancias del crimen como las actuaciones institucionales realizadas luego de la denuncia, con el objetivo de establecer si se cumplieron todos los pasos previstos en el protocolo de atención y protección a víctimas de violencia de género.

Manifestó que comprende la magnitud del dolor de los familiares de Moronta de los Santos, en especial con sus hijos menores de edad, y afirmó que el caso será investigado con el rigor que exige la gravedad del hecho.