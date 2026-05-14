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Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que reorganiza el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), con el objetivo de organizar todo lo relacionado con la calidad en la República Dominicana.

Esta iniciativa legislativa fue presentada por los senadores Alexis Victoria Yeb y Cristóbal Venerado Castillo.

Esta normativa tiene el propósito adecuar y actualizar los órganos, infraestructuras y procedimientos que componen el Sistema Dominicano para la Calidad y las normas y directrices que regulan el Instituto Dominicano para la calidad (INDOCAL) y el Organismo Dominicano para la Acreditación (ODAC).

El proyecto señala, además, que entre los propósitos de esta pieza se destaca el de proteger la salud de los seres vivos y el medioambiente y fortalecer los servicios técnicos especializados en materia de calidad, evitando prácticas comerciales de otra índole que induzcan o puedan inducir a error o engaño a los consumidores y usuarios.

También, viene a defender la competitividad y productividad de las empresas y organizaciones nacionales, proporcionando confianza en la transacción de los bienes y servicios entre otras.

En primera lectura

En primera lectura, el pleno del Senado aprobó el proyecto que designa con el nombre de Rafael Corporán de los Santos, la calle Central del ensanche Luperón del Distrito Nacional, propuesta del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero.

Además, el proyecto que designa con el nombre de Hermanos Isa al Complejo Deportivo del municipio San José de Ocoa en la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador por esa demarcación, Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

En única lectura

En única lectura los senadores sancionaron la resolución que solicita al ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, el remozamiento de los polideportivos ubicados en los municipios de Salcedo y Tenares, provincia Hermanas Mirabal. Está iniciativa fue presentada por la senadora María Mercedes Ortiz.

De igual manera, fue aprobada la resolución que reconoce al destacado cantante dominicano Eduardo Sarante (Yiyo Sarante), por su trayectoria artística y su aporte a la cultura dominicana, propuesta del senador Cristóbal Venerado Castillo.

También, fue conocida la resolución que solicita al ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, la instalación de una Oficina de Puntos GOB. en la provincia de San José de Ocoa, propuesta de Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

En los trabajos de este miércoles también se aprobó la resolución que solicita al ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, el remozamiento de los polideportivos de la provincia de Santiago Rodríguez, iniciativa presentada por el senador Antonio Marte.

También fue aprobada la resolución que en la que se reconoce a monseñor Diomedes Espinal de León por su trayectoria de servicios y aporte a la sociedad dominicana. Esta pieza es autoría del senador Odalis Rodríguez.

En la sesión se aprobó el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República Helénica, firmado el 13 de noviembre de 2025. Además, se aprobó el Acuerdo de Exención de Visado para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania, firmado el 26 de septiembre de 2025. Ambas iniciativas fueron remitidas por el Poder Ejecutivo.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo lunes 18 del mes en curso, a las 2:00 de la tarde.