Abinader inaugura dos techados escolares para impulsar deporte estudiantil

Las obras forman parte del plan gubernamental para convertir las escuelas en espacios de desarrollo integral y convivencia comunitaria

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Santo Domingo.– Como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la infraestructura educativa, promover el deporte y ampliar los espacios de integración comunitaria, el presidente Luis Abinader inauguró este domingo dos nuevos modernos techados escolares, uno en el sector Las Palmas de Herrera y otro en el Ensanche La Fe.

Las obras corresponden al techado de la Escuela Emma Balaguer, en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, y al remozamiento del techado multiuso de la Escuela Primaria Francisco Ulises Domínguez, en el Distrito Nacional, instalaciones que beneficiarán de manera directa a cientos de estudiantes y residentes de comunidades cercanas.

Educación y deporte como ejes de transformación social

Durante las actividades, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que una educación de calidad requiere espacios adecuados que permitan a los estudiantes complementar su formación académica con actividades deportivas y de convivencia.

“Este techado se suma a la visión de nuestro presidente Luis Abinader, donde la escuela es vista como un verdadero centro de desarrollo para las comunidades, un espacio que articula oportunidades, convivencia y crecimiento”, expresó el funcionario.

Asimismo, señaló que las infraestructuras fueron concebidas para contribuir al desarrollo de habilidades y valores en los estudiantes, resaltando que el deporte fomenta la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Infraestructura para el desarrollo educativo y deportivo

Con estas instalaciones, el Gobierno busca fomentar la práctica deportiva, las actividades recreativas y la convivencia comunitaria en entornos seguros y modernos.

Además, los techados permitirán ampliar las oportunidades de formación y esparcimiento para niños y jóvenes, fortaleciendo el rol de las escuelas como espacios de integración social y desarrollo comunitario.

Techado en Las Palmas de Herrera

El techado de la Escuela Emma Balaguer fue ejecutado por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), con una inversión de RD$24,172,234.41. El proyecto incluyó la construcción de una cancha techada que funcionará además como salón multiuso, equipada con estructura metálica, nuevas instalaciones eléctricas, paisajismo y soluciones hidráulicas, entre ellas sistema séptico y cisterna.

Techado en el Ensanche La Fe

En tanto, la intervención en la Escuela Francisco Ulises Domínguez beneficiará a 577 alumnos y forma parte de un proyecto más amplio impulsado por la DIE mediante el Plan Aulas “24/7-365”, iniciativa orientada a fortalecer los entornos de aprendizaje y fomentar la práctica deportiva durante todo el año. Las nuevas infraestructuras cuentan con techado en aluzinc, áreas de baños y vestidores, salón de reuniones para actividades pedagógicas, verjas perimetrales y soluciones hidráulicas para el manejo eficiente del agua, garantizando espacios seguros y funcionales para la comunidad educativa.

Compromiso con espacios dignos y modernos

Con estas entregas, el Gobierno reafirma su política de transformar los espacios escolares en centros de formación integral que promuevan el bienestar estudiantil y el sano esparcimiento de niños y jóvenes.

En los actos también participaron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; y el director de Mantenimiento e Infraestructura Escolar, Roberto Herrera.