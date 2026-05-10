Carolina consolida respaldo de la estructura del PRM en la región Este

•La secretaria general del PRM continúa recorrido nacional de rendición de cuentas; reúne en La Romana a dirigentes y militantes de toda la región Este

Fuente externa

La Romana.– La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante presidencial, Carolina Mejía, encabezó este domingo un multitudinario encuentro regional en la provincia La Romana, donde presentó ante dirigentes y militantes del Este la rendición de cuentas de su gestión de ocho años al frente de la Secretaría General de la organización política, reafirmando además el compromiso de seguir fortaleciendo el cambio impulsado por el presidente Luis Abinader.

La actividad, realizada en el Club Deportivo Virgilio Castillo Chola y que reunió a perremeístas de La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo y Monte Plata, forma parte del recorrido nacional que Carolina inició recientemente con un masivo acto en el club Mauricio Báez del Gran Santo Domingo, donde anunció que recorrería todas las regiones del país para reencontrarse con las bases del partido y presentar los resultados de su trabajo político y organizativo durante los últimos años.

Durante su discurso, Carolina destacó que el PRM debe continuar conectado con su militancia y trabajando desde la cercanía con la gente. “Desde el 22 de marzo que inicié un recorrido nacional, he tenido la dicha de escuchar y ver a nuestra gente comprometida y con ganas de vencer una vez más. Esto es claro, si seguimos así, el 2028 será de nosotros”, expresó ante cientos de dirigentes y simpatizantes.

En uno de los momentos más aplaudidos de la actividad, Carolina lanzó un mensaje político claro al afirmar que “desde hace 182 años hemos tenido presidentes de todo tipo … pero lo que nunca hemos tenido es una presidenta. Y eso está por cambiar”, aseguró.

“Ser una compañera o compañero significa disfrutar de los buenos momentos y acompañar en los más difíciles. Y eso es lo que hacemos con el presidente Abinader”, sostuvo.

La actividad contó con la presencia del senador de El Seibo, Santiago Zorrilla; de los diputados Carmen Ligia Barceló de Hato Mayor y coordinadora de la Macroregión Este; Wandy Batista de La Romana; Román de Jesús Vargas de Monte Plata; Héctor Fodil Rosa (Puchito) de Hato Mayor; Onavel Aristy y Ángel del Rosario de La Altagracia.

También participaron los alcaldes Karina Aristy, de Higüey; Raymundo Ortiz, de San Pedro de Macorís; Eduardo Familia(Kikilo) de Villa Hermosa; Andrés Valdez de Guaymate; Leticia Hernández de Cumayasa; y Francisco Solano de Sabana de la Mar.

Entre los presidentes municipales y dirigentes del PRM presentes estuvieron Pireo Solimán, presidente del PRM en Higüey; Cheo Suárez, presidente del partido en El Seibo; y Franklin Altagracia, presidente del PRM en La Romana.

Además, asistieron importantes figuras políticas y sociales de la región y del país, entre ellas Zorrilla Ozuna, Jesús Feris Iglesias, Andrés Vanderhorst, Darío Cedeño, Chikín Limas, Iván Rondón, Fidel Martínez, Reynaldo Valera, exalcalde de El Seibo; Nelly Bonilla, vicealcaldesa de La Romana; Carlos Mendoza, expresidente del CODIA; Mónica Lorenzo, exgobernadora y exdiputada de La Romana; Sergio Muñoz (Pilincho), exdiputado de San Pedro de Macorís; y Altagracia Herrera (La Mayimba), ex alcaldesa de Monte Plata.