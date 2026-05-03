Por Omar Liriano

Barahona.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández , encabezó este domingo una masiva jornada de juramentación en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de Barahona, donde importantes dirigentes políticos, profesionales y representantes de distintos sectores formalizaron su ingreso a la organización, en un acto que evidenció el crecimiento sostenido de la entidad en la región Sur.

El recinto, con capacidad para miles de personas, estuvo completamente lleno, con todos sus asientos ocupados e incluso una gran cantidad de asistentes de pie, como expresión del respaldo político a las nuevas figuras que decidieron dar el paso hacia la Fuerza del Pueblo, acompañadas por sus respectivos equipos políticos y estructuras territoriales.

Entre los juramentados se destacan el exgobernador de Barahona, Pedro Peña Rubio, dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con una amplia trayectoria en la administración pública, donde se desempeñó en tres ocasiones como representante del Poder Ejecutivo en la provincia, además de ocupar funciones en el área energética y de obras públicas.

Asimismo, fue juramentado el exdiputado Miguel Florián, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien representó a la provincia de Barahona durante dos períodos consecutivos (2016-2020 y 2020-2024), consolidando liderazgo político y territorial, además de su incidencia en el ámbito empresarial. Su paso a la Fuerza del Pueblo, junto a su equipo político, representa un movimiento de alto impacto político desde el partido oficialista hacia la oposición.

Junto a estas figuras, también se integraron el excoronel de la Policía Nacional, Martín Cornielle, reconocido por su trayectoria en materia de seguridad y trabajo comunitario; el empresario Enrique Tezanos, vinculado a iniciativas productivas del sector agrícola y comercial; la exjuez de ejecución de la pena Jocelyn Medina, con una amplia carrera en el sistema judicial; la directora de liceo Martha Díaz y la dirigente magisterial Damaris Feliz, quienes se suman acompañadas de un importante grupo de maestros, fortaleciendo la estructura magisterial de la Fuerza del Pueblo en la provincia.

Durante su intervención, el exdiputado Miguel Florián destacó la necesidad de un liderazgo firme para conducir el país, señalando que el momento político exige dirección, experiencia y capacidad. En ese contexto, afirmó que en la política, al igual que en el béisbol, hay momentos en que se necesita un “bateador emergente”, aludiendo a que ese rol lo representa Leonel Fernández para el país.

De su lado, Pedro Peña Rubio agradeció a Leonel Fernández por los aportes realizados durante sus gestiones de gobierno en la provincia de Barahona, y expresó que le ofrece su apoyo porque se lo ha ganado, al tiempo que aseguró que no escatimarán esfuerzos para lograr su retorno a la Presidencia en 2028.

En ese mismo orden, destacó obras desarrolladas en gestiones pasadas, como la Ciudad Universitaria de Barahona, el acueducto regional del Suroeste (ASURO) y la subestación eléctrica, así como la atención especial brindada al sector educativo en la provincia.

Pedro Peña Rubio valoró el momento político que vive el país y la necesidad de construir una alternativa sólida, resaltando la importancia de la unidad política y el compromiso con el desarrollo de la región Sur.

El acto también contó con la participación del coordinador del movimiento New Votes, Ricel Reyes, así como de dirigentes locales, representantes de sectores sociales y productivos, y una amplia representación de la dirigencia provincial de la Fuerza del Pueblo.

La jornada de juramentación forma parte de la agenda desarrollada por el expresidente Leonel Fernández en la provincia de Barahona, como parte de su recorrido nacional y del proceso de fortalecimiento organizativo de la Fuerza del Pueblo en todo el territorio.

Con la incorporación de dirigentes provenientes tanto del PLD como del PRM, la organización continúa ampliando su base política y consolidando su estructura partidaria con miras a los próximos procesos electorales.