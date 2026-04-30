Fuente Externa

La Coordinadora Popular Nacional (CPN), felicito hoy a la población dominicana, por la participación masiva, activa y cívica de diversas comunidades en las jornadas del DIA NACIONAL DE LA REBELDIA, desarrolladas el lunes 27 de abril en el 61 aniversario de la Batalla del Puente Duarte y la revolución del Abril.

Al mismo tiempo la CPN, exhortó a la población trabajadora a integrarse a la Gran Marcha Unitaria del movimiento popular, sindical y profesional que tendrá lugar este viernes Primero de Mayo en el Distrito Nacional saliendo de la Plaza Mauricio Báez (San Martin con Leopoldo Navarro) a las 10.00 de la mañana para llegar hasta el Palacio Nacional.

Para la Coordinadora, el gran desafío de los movimientos sociales en la actual coyuntura de convulsiones geopolíticas y crisis socio ambientales globales e incremento de las penurias de los sectores populares, es la más amplia articulación y unificación de las diversas luchas locales, territoriales, sectoriales, sociales y ambientales en un solo programa reivindicativo y plan de acción de acción común, que le arranque con la movilización permanente los derechos del pueblo a las elites atrincheradas en el poder del Estado.

“Trabajadores y comunidades nos estamos movilizando hoy contra el alto costo de la vida, en defensa del salario, la cesantía y la libertad sindical, junto con la defensa del agua y la soberanía nacional, frente a las embestidas de las corporaciones mineras que pretenden avanzar en la destrucción de las cordillera central, septentrional, nuestros principales ríos y la sostenibilidad del país.” Apunto la coordinadora.

Y agrego que “Este viernes primero de mayo en el Día Internacional de los trabajadores vamos a marchar y reforzar esta unidad en las calles de comunidades y trabajadores /as, para arrancarle a los oligarcas el 5% del PIB para el sector salud, eliminar las ARS-AFP, las exoneraciones y privilegios de los ricos, detener las expropiaciones y desalojos y lograr ambiente sano y viviendas dignas para todas las familias.

Las huelgas y movilizaciones del Sur, el Cibao, el Gran Santo Domingo y el Este, continúan este viernes primero de mayo con la gran marcha de trabajadores y trabajadoras hacia el Palacio Nacional.