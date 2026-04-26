Carlos Peña es elegido Presidente de GenS, junto a nuevas autoridades en Congreso de ese Partido.

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Carlos Peña fue reelecto como Presidente del Partido Generación de Servidores, GenS, en la Asamblea General de Delegados en el marco del Congreso de esa organización, con una votación a unanimidad, reafirmando que la principal fuerza política conservadora de República Dominicana confía en la conducción que su líder ha dado a esa formación al colocarla en apenas cuatro años como una de las principales cuatro fuerzas políticas del país.

En la conclusión del 2do Congreso Nacional de GenS, Juan Pablo Duarte, con la presencia de Delegados de todo el territorio nacional, también fueron elegidos los nuevos miembros del Comité Político, asi como el Secretario General de esa organización, Obispo Montero, entre otras autoridades que acompañarán a Carlos Peña en la conducción del Partido celeste por los próximos cuatro años.

Carlos Peña expresó en el discurso de clausura que «GenS se ha convertido en la más grande pesadilla para los políticos tradicionales, quienes han llegado a creer que los recursos de los dominicanos, son herencias de quienes gobiernan y que pueden disponer de ellos al margen de la ley.

El exlegislador enfatizó que «GenS no es un partido de Izquierda, ni de Centro Izquierda, ni socialdemócrata, sino un Partido patriota, nacionalista y conservador, comprometido con nuestra cultura hispana y con los principios judeocristianos que construyeron a occidente.»

Carlos Peña manifestó que «la élite trató de ignorarnos e invisibilizarnos por mucho tiempo, pero ya no puede hacerlo y ahora viene a atacarnos y con ello repiten el libreto que se ha aplicado contra los grandes de la historia que han realizado importantes transformaciones».

La Asamblea General de Delegados de GenS fue inspeccionada por autoridades de la Junta Central Electoral, JCE, quienes, actuando conforme a la normativa electoral, validaron la misma.