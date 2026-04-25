Organizaciones de izquierda conmemoran el 61 aniversario de la Revolución de Abril

Realizan parada en la estatua del coronel Francisco Alberto Caamaño

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Santo Domingo. Seis grupos de izquierda conmemoraron este viernes con una parada en la estatua del coronel Francisco Alberto Caamaño, el 61 aniversario del estallido de la Revolución de Abril de 1965.

La actividad fue organizada por el Partido Comunista del Trabajo (PCT), el Movimiento Popular Dominicano (MPD), Fuerza de la Revolución (FR), Movimiento Caamañista (MC), el Referente de la Izquierda Dominicana (RID) y el Partido Patria para Todos y Todas (PPT).

Tras entonar el himno nacional y el de la revolución de abril, María Teresa Cabrera, vocera de los seis grupos, leyó un manifiesto en el que establecen que “la invasión militar estadounidense de 1965 impidió a sangre y fuego la revolución democrática popular de abril, bloqueó violentamente el despliegue de la república soberana de los comandos de soldados y pueblo combatiente, y ha obstruido hasta la fecha la autodeterminación de nuestra patria”.

Subrayó que el pueblo trabajador de la patria de Duarte, Luperón y Caamaño, integrado por civiles y militares empobrecidos y maltratados, ha sido víctima de una larga y cruel contrarrevolución imperialista, a la que han servido complacientemente la oligarquía capitalista y las derechas nativas.

“Somos una sociedad intervenida, recolonizada, dominada por el Comando Sur, la CÍA, el MAAG, el Mossad israelí, el FBI, la DEA y la USAID. Somos un territorio saqueado y depredado por corporaciones transnacionales voraces, por élites capitalistas insaciables y deshumanizadas, y por una partidocracia corrupta y corruptora”, indicó Cabrera.

El PCT, MPD, FR, MC, RID y el PPT afirmaron, además, que durante estos 61 años de invasión yanqui, los cinco partidos del sistema capitalista y que últimamente han implementado el modelo neoliberal (PRSC, PRD, PLD/FP, PRM), junto a sus adláteres y encabezados por sus presidentes, incluyendo al actual Luis Abinader, han entregado todo el patrimonio material que tenía el país al control empresarial y potencias extranjeras.

“Entregaron industria de pinturas, militar, química, de productos alimenticios, de acero, transporte, de aviación, terrestre, minería, control vial, de seguros, entre otros. Dejando al país sin capacidad de generar bienes y servicios que favorezcan el desarrollo y bienestar de las mayorías de trabajadores, empobrecidos, desamparados y marginados del país”, enfatizaron.

Las organizaciones de izquierda concluyeron proclamando la necesidad de “desplazar a los partidos del sistema y al actual gobernador de colonia y a su régimen lacayo, oficialista y falsamente opositor que lo sustentan, es un deber inaplazable, porque sin soberanía no habrá transformación vital”.