Dominicana, Cuba y México triunfan en clasificatorio balonmano

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Santo Domingo.- Los equipos de República Dominicana, Cuba y México arrancaron con una victoria cada uno en la Copa del Caribe de balonmano, clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El certamen, que inició el lunes, se lleva a cabo en el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este. La ceremonia de inauguración está pautada para este miércoles, a las 6:30 de la tarde.

El selectivo de la República Dominicana, clasificatorio para la cita multideportiva por su condición de ser sede de los juegos, superó 36 goles por 25 a su similar de Guatemala en el cierre de la jornada.

La primera mitad concluyó 16-7 a favor de la tropa quisqueyana, que contó con el aporte ofensivo de Jorge Soto, con nueve goles, y Luiggi López, con siete. Por Guatemala, Ubaldo Herrera anotó ocho goles, y Carlos Soto agregó seis.

En el primer partido, Cuba se impuso 29 por 21 ante Costa Rica. El primer tiempo finalizó 19-10 a favor de los cubanos, que mostraron mayor fortaleza en la línea central.

Por los ganadores, Mario Pérez tuvo siete goles, y Alexander Castañedas terminó con cinco. Por Costa Rica, Erick Suárez anotó nueve dianas, y Esteban Arrieta aportó cuatro.

En otro resultado, México le ganó 26 por 21 a Puerto Rico, con goles de Juan Angulano, con seis, y Sayyed Morales aportó seis tantos. Por Puerto Rico, Pablo Rodríguez, tuvo seis goles, y José Francisco Ceballos agregó cinco unidades.

Para este martes, desde las 3:00 de la tarde, jugarán Cuba ante México, Puerto Rico contra Guatemala, y Costa Rica enfrentará a República Dominicana.

El clasificatorio de balonmano cuenta con la participación de los equipos de Puerto Rico, México, Cuba y República Dominicana, además de Costa Rica, Haití y Guatemala como países invitados.