Soles le ponen número a la casa al vencer a Marineros en la Súper Liga LNB 2026

Jonathan Bello fue el líder ofensivo con 22 puntos, Jean Quezada 18, Darwin Rosario y Devaughn Washington 14 tantos cada uno

Por Odalis Sanches

SAN PEDRO DE MACORIS,RD.- Los Soles del Este le pusieron número a la casa a vencer este viernes 89-76 a los Marineros de Puerto Plata, en el partido disputado en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, de esta ciudad.

Un triunfo muy importante para la escuadra de la Sultana del Este que dirige el técnico capitalino Yoel Feliz, su primero tras dos reveses seguidos en la ruta, en la jornada de apertura como locales.

Los mejores en la ofensiva ganadora fueron Jonathan Bello con 22 puntos y ocho rebotes, Jean Quesada ligó 18 tantos y siete balones atrapados, Darwin Rosario y el debutante refuerzo norteamericano Devaughn Washington colaron 14 cada uno.

Por los vencidos, Luis Feliz lideró con 20 puntos con seis rebotes, y el importado Emmanuel Omogbo logró un doble-doble de 19 dígitos más seis rebotes.

Un determinante tercer tiempo garantizó el triunfo de los Soles, el cual dominaron de siete puntos, 21-14, y dejaron el marcador para iniciar el último tramo arriba de 11, 65-54, en el que ampliaron la ventana a 16 tantos, 77-61, con canasto de Jonathan Bello, y un lance libre acertado (17), 78-61, con 4:55 de juego.

El dominio de Soles escaló hasta los 20 puntos, 84-64, con 2:34 por jugarse del último periodo.

En cambio, los puertoplateños sucumbieron por segunda vez seguida desde la llegada de su nuevo dirigente Daniel Maffei, y acumulan dos victorias que fueron logradas por el renunciante capataz Sergio Rouco.

Soles ganan primera mitad

Los Soles salieron al frente en la primera mitad que fue muy intensa con pizarra 44-40, luego de un primer periodo arriba de ocho puntos, 27-19, y un segundo que quedaron por debajo 17-21.

Los mejores ofensivos de los locales fueron Jonathan Araujo con 13 puntos y cuatro rebotes, Devaughn Washington aportó ocho y Jean Quezada siete.

Por los visitantes, Emmanuel Omogbo tuvo 12 puntos más seis rebotes y Luis Feliz coló 11.

Quintetos abridores

Los locales Soles abrieron el partido con un quinteto integrado por Darwin Rosario, Jonathan Bello, Terry Larrier, Devaughn Washington y Jean Carlos Quezada.

Mientras que Marineros con Andrés Fulgencio, Emmanuel Omogbo, Tony Toney Jr., Immanuel Bates y Reggie Hudson.