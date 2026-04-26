Federación de Ajedrez distingue a Aybar y Santana en torneo 2026

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SANTO DOMINGO – Con un solemne acto en el Comité Olímpico Dominicano (COD), la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA) dejó inaugurado el Campeonato Nacional de Ajedrez Superior Absoluto y Femenino 2026, evento que cuenta con el respaldo oficial del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC).

Durante la ceremonia, se entregaron merecidos reconocimientos a la Sra. Omayra Aybar, presidenta de la Asociación de Ajedrez de San Cristóbal, y alDr. Roberto Santana, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), representado por el Lic. Bernardo Henríquez Maldonado, por sus invaluables aportes al desarrollo de esta disciplina en el país, con liderazgo y excelencia Deportiva.

El acto inició con las notas del Himno Nacional, seguido por las palabras de bienvenida del Ing. Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, quien resaltó el prestigio de la justa. Asimismo, el Ing. Rafael Villalona, del Pabellón de la Fama, ofreció las palabras de motivación a los atletas presentes.

Celebrado por todo lo alto el lanzamiento del programa FIFA Football for Schools en República Dominicana El Lic. Braulio Ramírez, en su rol directivo, detalló la magnitud de este campeonato, señalando que representa la máxima cumbre del ajedrez dominicano. «Este evento reúne a los mejores talentos de ambas ramas y cuenta con una bolsa de premios de 350,000.00 pesos. Es la plataforma donde se mide la excelencia y el pensamiento estratégico de nuestra nación», afirmó Ramírez.

Camino a Uzbekistán y Santo Domingo 2026

Este campeonato, que se extenderá hasta el domingo 03 de mayo, tiene una relevancia estratégica para el deporte nacional, ya que servirá como base para seleccionar a los 10 atletas que representarán al país en:

Los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La 46.ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, a celebrarse en septiembre de este año.

Personalidades Presentes, la mesa de honor estuvo integrada por destacadas figuras, entre ellos Dauris Díaz, en representación del Contralor General de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el Ing. Rafael Villalona; el Lic. Julio Acevedo, tesorero de la FDA; y el Ing. Garibaldy Bautista.

El saque de honor fue realizado por los homenajeados Omayra Aybar y Bernardo Henríquez (en nombre de Roberto Santana), acompañados por Garibaldy Bautista y Rafael Villalona, dejando así iniciadas las rondas de competencia.

El evento se rige bajo las normas internacionales de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y tiene como sede el salón Juan Ulises García Saleta (Wichi) del Comité Olímpico Dominicano.