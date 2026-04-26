Celebrado por todo lo alto el lanzamiento del programa FIFA Football for Schools en República Dominicana

La FDF junto al Ministerio de Educación, Ministerio de Deportes y Recreación, y el Instituto Nacional de Educación Física han articulado una alianza sin precedentes con la finalidad de que este grandioso proyecto llegue a la República Dominicana. Las gestiones iniciaron en mayo de 2025.

F4S es un ambicioso programa que busca impactar las generaciones futuras del país con principios y valores humanos de la mano de la FIFA y la Unesco.

La Federación Dominicana de Fútbol celebró el lanzamiento del programa FIFA Football for Schools(F4S) en la República Dominicana, un proyecto que cuenta con el apalancamiento del Ministerio de Educación, Ministerio de Deportes y Recreación, y del Instituto Nacional de Educación Física. El evento se llevó a cabo este sábado 25 de abril en el Centro de Alto Rendimiento de la FDF.

Engalanaron la actividad con su presencia autoridades institucionales e invitados especiales encabezados por, Luís Miguel De Camps -ministro de Educación-, Kelvin Cruz -ministro de Deportes-, Alberto Rodríguez -director ejecutivo del Inefi-, los miembros del Comité Ejecutivo de la FDF presidido por José Francisco Deschamps,Yelena Hazim Figuereo -secretaria general FDF- Janet Rivera -miembro del Grupo de Interés Nacional- y Hristo Stoichkov -embajador de FIFA F4S-.

La puesta en marcha de FIFA Football for Schools en República Dominicana se dio con un festival de fútbol base para niñas y niños, donde los 45 docentes y monitores provenientes de escuelas de diversas partes del país pusieron de manifiesto los conocimientos adquiridos durante la capacitación recibida los días 23 y 24 de abril del presente año.

FIFA F4S es un programa global, desarrollado en colaboración con la Unesco, que busca integrar el fútbol en las escuelas como herramienta educativa y de desarrollo para niñas y niños. Su propósito principal es hacer el fútbol más accesible dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, desplegar habilidades para la vida -trabajo en equipo, respeto, autoestima, promover la inclusión y equidad, resolución de problemas- a través de actividades futbolísticas y pedagógicas.

Yelena Hazim Figuereo -secretaria general FDF– dijo “Gracias a todos los que han hecho posible que el programa F4S sea una realidad en la República Dominicana, para la Federación Dominicana de Fútbol es de gran importancia que nuestro deporte pueda llegar a las escuelas y a todos los rincones del país. Es un gran paso”.

Acto seguido emitió sus palabras el embajador de F4S, Hristo Stoichkov, quien manifestó “Estamos contentos de estar en la República Dominicana con F4S, queremos que los niños puedan disfrutar del deporte, pero también poder contribuir a que tengan valores y educación. El llamado es a los docentes y monitores a ser pacientes y dedicados con los niños para que puedan enseñarles de la mejor manera”.

José Francisco Deschamps, presidente de la FDF, exteriorizó “Nos complace que F4S pueda impactar de manera directa a nuestros niños, así como también los docentes a través de estas capacitaciones y la dotación de materiales para la práctica del fútbol”.

En tanto que Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Inefi, habló del “Compromiso que tiene el Inefi con los niños, las escuelas y con los docentes. Nos complace formar parte de este gran proyecto junto al Ministerio de Educación, Ministerio de Deportes y la FDF”.

La implementación del programa FIFA Football for Schools en la República Dominicana ha sido posible gracias al trabajo conjunto de un Grupo de Interés Nacional, liderado por Janet Rivera, e integrado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deportes y el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), en articulación con la Federación Dominicana de Fútbol.

F4S en República Dominicana tendrá un gran impacto desde su primera etapa, la cual involucra a 45 escuelas pertenecientes a las Regionales (del Ministerio de Educación) 02, 03, 04, 06, 09, 15, 16, 17 y 18. El programa llegará de manera directa a 1,350 niñas y niños del país.

La FIFA a través de F4S proveerá balones, equipamiento, material didáctico, capacitación para personal docente y de educación física, una aplicación digital para monitorear el desempeño del programa y un respaldo económico de 50 mil dólares para la Asociación Miembro (FDF).

El programa está diseñado para niñas y niños desde los 4 hasta los 14 años y apoya la incorporación de fútbol dentro del currículo escolar o como actividad extracurricular.