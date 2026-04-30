Frente Amplio y Alianza País anuncian acto por el respeto a los derechos laborales y una seguridad social digna

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Santo Domingo, RD. – Las Organizaciones Políticas Frente Amplio y Alianza País convocaron a la ciudadanía, a los movimientos sociales y organizaciones patrióticas y progresistas ciudadanía al acto “Homenaje a Mauricio Báez: por el respeto de los derechos de los trabajadores y la reforma integral de la seguridad social”, que se celebrará el próximo lunes 4 de mayo de 2026.

La actividad tiene como objetivo honrar la memoria y el legado de Mauricio Báez, reconocido dirigente sindical vinculado a la defensa de los derechos de la clase trabajadora, al tiempo que busca generar conciencia sobre la necesidad de avanzar hacia una reforma integral del sistema de seguridad social.

El acto se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el busto de Mauricio Báez, ubicado en la avenida San Martín.

Los partidos políticos convocantes reiteraron su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, e hicieron un llamado a los distintos sectores nacionales a participar en esta actividad.