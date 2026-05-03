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Barahona.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP),Leonel Fernández , afirmó este domingo que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantiene una “desconexión emocional” con el pueblo dominicano, lo que, a su juicio, explica el deterioro nacional en distintas áreas del país, señalando que la nación “va en reversa” bajo la actual gestión.

Al pronunciar un discurso durante una masiva juramentación en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de Barahona, Fernández sostuvo que el crecimiento de la Fuerza del Pueblo responde directamente al desencanto ciudadano frente al gobierno.

“En estos momentos el pueblo dominicano se siente desilusionado, se siente impotente, se siente angustiado por la actual gestión de gobierno del PRM. Uno se sorprende al ver la desconexión emocional que tienen con el pueblo dominicano”, manifestó.

El exmandatario cuestionó además las cifras de crecimiento económico presentadas por las autoridades, señalando contradicciones entre los datos oficiales y la realidad que vive la población.

“Acaban de decir que en el mes de marzo la economía dominicana creció 5.1 % del PIB y que el primer trimestre ha sido de crecimiento económico. Uno se pregunta: si eso es así, ¿por qué el Presidente convoca a su gabinete para plantear una política de austeridad en la República Dominicana?”, indicó.

Fernández aseguró que la situación económica no puede atribuirse únicamente a factores internacionales, afirmando que ya existía un deterioro previo sin que el gobierno adoptara medidas oportunas.

En ese contexto, criticó el manejo fiscal, señalando que, pese a contar con el mayor presupuesto de la historia, no se ha logrado responder a las necesidades de la población.

“El pecado de este gobierno ha sido que es el que más dinero ha recibido en toda la historia de la República Dominicana. El presupuesto ya supera un trillón de pesos, algo nunca visto, y aun así no le da”, afirmó.

Asimismo, denunció el crecimiento del endeudamiento público en los últimos años: “Se ha convertido en el gobierno que más ha endeudado a la República Dominicana. En cinco años ha generado una deuda histórica, mayor que en toda la historia desde la fundación de la República. Eso es inaceptable”, sostuvo.

Durante su intervención, Fernández utilizó una comparación con una conocida canción del artista Juan Luis Guerra para describir el rumbo del país bajo la actual gestión.

“Si fuéramos a parodiar la canción, diríamos que en este gobierno la guagua va en reversa. En electricidad, en educación, en salud, con el metro, en Barahona, en todo el Sur y en la República Dominicana, la guagua va en reversa”, expresó.

En ese mismo orden, planteó la necesidad de una reorientación del rumbo nacional: “Tenemos que meterle un cambio a la reversa y subir la colina en primera para llegar al Palacio Nacional”, agregó.

Al cierre de sus palabras, Fernández advirtió: “Que vayan preparando sus maletas, porque en mayo de 2028, con el voto abrumador del pueblo dominicano, ‘e’ pa’ fuera que van’”, añadió.

Las declaraciones de Leonel Fernández se produjeron en el marco de la juramentación de nuevos dirigentes en la provincia de Barahona, en un acto que reunió a miles de personas y evidenció el fortalecimiento político de la Fuerza del Pueblo en la región Sur.