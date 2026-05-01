Agenda de Leonel Fernández: encabezará actividades este sábado y domingo en Barahona

El líder político desarrollará visitas, encuentros con comunicadores y encabezará el acto principal de juramentación este domingo en horas de la mañana.

Por Omar Liriano

Santo Domingo.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezará este sábado 2 y domingo 3 de mayo una agenda de actividades en la provincia de Barahona, como parte de la jornada de contacto y juramentación que desarrolla la organización política a nivel nacional.

Durante su estancia en la provincia, Fernández realizará diversas visitas y sostendrá encuentros con distintos sectores, incluyendo comunicadores, dirigentes locales y actores representativos de la vida social y productiva de Barahona.

La Fuerza del Pueblo en Europa preparándose para ganar La agenda incluye reuniones con líderes religiosos y encuentros con sectores sociales y productivos, en el marco del contacto directo que promueve la organización en todo el territorio nacional.

Entre las actividades previstas para el sábado 2 de mayo se contemplan recorridos por distintos puntos de la provincia, encuentros con representantes comunitarios y reuniones con sectores organizados, como parte del fortalecimiento de la estructura partidaria en la región.

Para el domingo 3, el exmandatario sostendrá un encuentro con la prensa en horas de la mañana, previo al acto central de la jornada.

El acto principal será la juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Barahona, pautado para las 10:30 de la mañana, en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz de Barahona.

Estas actividades forman parte de la agenda nacional de crecimiento y consolidación que impulsa la Fuerza del Pueblo, orientada a fortalecer sus estructuras y ampliar su base de apoyo en todo el país.