Regidora Amelia Núñez: teleférico y monorriel no resuelven los problemas actuales de Santiago

Dirigente de Fuerza del Pueblo plantea que la ciudad requiere soluciones viales efectivas y llama a los ciudadanos a canalizar sus demandas a través de sus representantes municipales.

Por OmarLiriano

Santiago de los Caballeros.– La regidora del municipio de Santiago de los Caballeros y dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Amelia Núñez, cuestionó la efectividad de varias de las obras impulsadas en la ciudad, al considerar que no responden a los problemas actuales de movilidad ni a las verdaderas competencias del gobierno municipal.

Núñez señaló que proyectos como el teleférico y el monorriel han sido promovidos como soluciones estructurales, cuando no guardan relación directa con las responsabilidades de una alcaldía. “Han hablado de hoteles, de teleféricos, del monorriel… pero eso no tiene que ver con el gobierno municipal”, expresó.

La regidora sostuvo que parte de los cambios que hoy se observan en Santiago obedecen a procesos iniciados en gestiones anteriores, y que actualmente han sido impulsados por la inversión del gobierno central. No obstante, advirtió que algunas de esas iniciativas no han tenido el impacto esperado en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En ese sentido, recordó que desde el anuncio del teleférico manifestó su desacuerdo con el proyecto, argumentando que no respondía a las necesidades reales de la ciudad ni a una planificación adecuada. “Dije que lamentablemente eso no iba a servir, que Santiago no necesitaba un teleférico y que la ruta no era la correcta”, indicó.

Agregó que, a su juicio, la infraestructura implementada no ha cumplido con su propósito. “Ahí está, no sirve, no funciona”, afirmó, al tiempo que señaló que sus planteamientos fueron objeto de críticas en su momento, al interpretarse como una oposición al progreso.

Núñez planteó que Santiago requiere soluciones más alineadas con su dinámica urbana, como la construcción de pasos a desnivel, elevados, ampliación de carriles y el desarrollo de conexiones viales inteligentes que contribuyan a descongestionar el tránsito.

Asimismo, expresó preocupación por iniciativas que, según dijo, podrían reducir la capacidad vial existente. “No se trata de llenar la ciudad de un monorriel quitando carriles, sino de mejorar la circulación con soluciones reales”, sostuvo.

La dirigente de Fuerza del Pueblo hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente en la identificación de los problemas de sus comunidades y a canalizar sus inquietudes a través de los regidores. “Invito a todos los ciudadanos a hacerse eco de lo que está pasando en sus barrios, en sus calles, y que contacten a un regidor, sea de la Fuerza del Pueblo o de otro partido opositor, para que podamos representarlos dignamente. Nosotros estamos todos los días en las calles”, concluyó.