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Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader agotará este domingo una amplia agenda de actividades en el Distrito Nacional, Boca Chica y Santo Domingo Oeste, que incluye la entrega de títulos de propiedad, inauguración de techados escolares y remozamiento de instalaciones deportivas y comunitarias, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer el acceso a viviendas dignas, la educación y la convivencia social.

La jornada iniciará a las 11:00 de la mañana en el sector Domingo Savio, Distrito Nacional, donde el mandatario encabezará la entrega de la segunda etapa de títulos de propiedad a familias de esa localidad.

Posteriormente, el jefe de Estado se trasladará a Boca Chica para dejar inaugurado el techado de la Escuela Elvira de Mendoza, también en Boca Chica, obra orientada a fortalecer las actividades deportivas, recreativas y educativas de la comunidad estudiantil.

De regreso al Distrito Nacional, el gobernante encabezará la inauguración del techado de la Escuela Francisco Ulises Domínguez, en el sector Ensanche La Fe, como parte del programa de mejoramiento de infraestructuras escolares y espacios de formación integral para los jóvenes.

La agenda continuará con la inauguración del remozamiento del Club Los Cachorros, en Cristo Rey, intervención que contribuirá al fortalecimiento de las actividades deportivas y comunitarias en ese populoso sector.

El mandatario concluirá su recorrido en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, donde dejará inaugurado el techado de la Escuela Emma Balaguer, ampliando los espacios adecuados para la práctica deportiva y las actividades estudiantiles.