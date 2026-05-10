Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados recorre la ruta del casabe

Trata iniciativa para declarar a Monción la capital del casabe

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Monción, Santiago Rodríguez.- La Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Jorge Cavoli, se trasladó al municipio de Monción, para realizar un recorrido por la emblemática ruta del casabe y sostener un encuentro con los munícipes, en el marco de la iniciativa legislativa que busca declarar a esta localidad como la capital del casabe y reconocer este producto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana.

El recorrido inició en la fábrica “Casabe Doña Mechy”, donde su propietaria, Cándida Mercedes Castillo, ofreció un tour explicando la elaboración del casabe desde su etapa inicial. “Esta es una tradición familiar, ya que nuestra madre nos alimentaba con esto. Aquí existen cincuenta y tres fábricas de casabe y una gran empleomanía que subsiste de esta producción”, expresó Castillo.

Posteriormente, el encuentro con los munícipes se realizó en el salón de sesiones Vicente Castro del Ayuntamiento, con la presencia de 15 diputados y el senador Antonio Marte, quienes escucharon testimonios y aportes que resaltaron la importancia de elevar el casabe a la categoría de patrimonio cultural inmaterial, garantizando su protección y difusión para las futuras generaciones.

La propuesta, de la autoría de la diputada Juana Castillo, fue presentada ante la comisión como parte de los esfuerzos por preservar y promover las tradiciones culturales que identifican a la comunidad de Monción, reconocida a nivel nacional por la elaboración artesanal del casabe.

El diputado Jorge Cavoli destacó el compromiso de la Comisión de Cultura de respaldar iniciativas que fortalezcan la identidad nacional: “El casabe es más que un alimento; es símbolo de historia, tradición y cultura. Monción merece este reconocimiento por su aporte invaluable a la dominicanidad”, expresó.

Por su parte, la diputada Juana Castillo agradeció el respaldo de la comunidad y subrayó que la declaratoria contribuirá a consolidar a Monción como referente cultural y turístico: “Este proyecto busca honrar la labor de nuestros artesanos y asegurar que el casabe sea valorado como parte esencial de nuestro patrimonio”, afirmó.

La Comisión de Cultura continuará el proceso de estudio y evaluación de la iniciativa, tomando en cuenta los aportes recogidos durante la visita, con miras a presentar un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados.