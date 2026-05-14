Migración deportó 1,212 extranjeros indocumentados este miércoles

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Santo Domingo. — La Dirección General de Migración (DGM) ejecutó este miércoles 13 de mayo operativos de interdicción que resultaron en la detención de 1,242 extranjeros en condición migratoria irregular. Tras agotar los procesos correspondientes en los centros de procesamiento migratorio y puntos de control, la institución procedió a la deportación de 1,212 personas en cumplimiento con la ley.

Estas jornadas contaron con la colaboración de las instituciones de seguridad y defensa del Estado, las cuales entregaron a la DGM un total de 322 extranjeros aprehendidos por sus respectivas unidades, destacando el aporte de 218 personas detenidas por el Ejército de República Dominicana (ERD), 96 por la Policía Nacional, y 8 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa.

En la Macro-región Cibao, las acciones de interdicción se concentraron en la provincia Espaillat donde se registraron 63 detenciones en Moca y zonas aledañas, mientras que en Santiago se contabilizaron 62 aprehensiones en el municipio cabecera y sectores próximos desde la madrugada. Por su parte, en Jarabacoa (La Vega) se reportaron 51 detenciones, gracias a labores conjuntas con la Policía Nacional. Otras intervenciones en la región incluyeron a María Trinidad Sánchez con 23 detenidos, Valverde con 22 y Santiago Rodríguez con 12 personas en sectores como Pueblo Nuevo y Villa Polín.

En la Macro-región Sureste, que comprende el Gran Santo Domingo y la zona Este, la DGM llevó a cabo 120 aprehensiones en Santo Domingo, seguida por San Pedro de Macorís, donde se detuvieron 48 personas y en Monte Plata 26. Por su parte, en la provincia Elías Piña se reportaron 113 detenciones, seguida por Pedernales con 65 y Dajabón con 60 aprehensiones en puntos como Manzanillo y La Vigía.

En Independencia se registraron 51 detenciones, mientras que en Montecristi fueron 45 en zonas como Palo Verde y Jaramillo. La operatividad en el sur también incluyó a Azua con 36 detenidos, Barahona con 33 en Vicente Noble y Fondo Negro, además de Bahoruco con 29, San Juan con 22, San José de Ocoa con 21 personas y en San Cristóbal otras 18.

Los procesos de retorno se canalizaron por los puntos fronterizos, logrando la salida de 543 personas por Elías Piña, 367 por Dajabón, 164 por Jimaní y 138 por Pedernales, siempre cumpliendo con la normativa y los acuerdos internacionales asumidos por República Dominicana.