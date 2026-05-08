DGM deporta 903 extranjeros por los pasos fronterizos; detienen 1,076 indocumentados

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SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) informa, que este miércoles 06 de mayo fueron deportados 903 extranjeros indocumentados y detenidos 1,076 en condición migratoria irregular en operativos de interdicción, de los cuales 831 fueron aprehendidos por agentes de la institución y otros 245 los entregaron instituciones de seguridad y defensa del Estado.

El Ejército de República Dominicana (ERD) entregó 158 personas, la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) 23 y la Policía Nacional otras 64. Sobre las deportaciones por los puestos de control fronterizo 387 salieron por Elías Piña, 221 por Dajabón, 211 por Jimaní y 84 por Pedernales.

La DGM informa que 903 fueron enviados a Haití por los distintos puestos de control fronterizo habilitados en la frontera.

Desde la madrugada de este miércoles, Migración mantuvo operativos en provincias y municipios y el mayor número de detenidos se registró en Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, que sumaron 185 casos. En el Gran Santo Domingo, las intervenciones se realizaron en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte y Este, entre ellos Cristo Rey, Manoguayabo, Villa Mella y Los Minas.

En Pedernales se reportaron 68 detenciones; en Azua, Peravia y San José de Ocoa 66; en las provincias La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís fueron detenidas 58 personas.

En Independencia se registraron 54 detenciones en Viejo Jimaní. En Samaná y María Trinidad Sánchez (Nagua) 52; en Santiago 47; en Puerto Plata 41, en zonas como San Felipe, Imbert y Altamira; en Dajabón 40, incluyendo Los Miches y Loma de Cabrera; y en Monte Cristi otros 40, en La Mata de Santa Cruz, Loma de Castañuela y Santa María.