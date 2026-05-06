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Santo Domingo.– El Ministerio de Defensa (MIDE) encabezó el inicio de la jornada nacional de reforestación en el Parque Mirador Sur, en conmemoración del Día Nacional del Árbol, en la que miles de miembros de las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la siembra de más de 100,000 árboles en 24 puntos estratégicos del país.

Esta amplia movilización institucional reafirma el compromiso firme de las Fuerzas Armadas con la protección del medio ambiente, integrando la conservación de los recursos naturales como parte esencial de su misión de defensa y seguridad nacional.

La jornada abarca zonas de alta sensibilidad ambiental, incluyendo la franja fronteriza, donde la reforestación contribuye directamente al resguardo del territorio, fortaleciendo la estabilidad ecológica y la seguridad en áreas estratégicas del país.

Durante el acto, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, destacó que esta iniciativa trasciende el simbolismo, al representar una acción concreta en favor del futuro de la nación.

“Hoy sembramos más que árboles; sembramos compromiso, responsabilidad y futuro”, expresó, al tiempo que subrayó que la fecha invita a reflexionar sobre la importancia de los recursos forestales y el deber colectivo de protegerlos y multiplicarlos.

El titular del MIDE resaltó que esta jornada se enmarca en los ejes del Plan Estratégico Institucional, al incorporar la protección ambiental como un componente de la seguridad nacional, junto al fortalecimiento de la cooperación interinstitucional y la promoción del desarrollo sostenible.

Asimismo, enfatizó que las Fuerzas Armadas, como garantes de la soberanía, asumen también la responsabilidad de proteger el patrimonio natural del país, señalando que reforestar implica defender la vida, preservar las fuentes de agua, mitigar riesgos y asegurar un legado sostenible para las futuras generaciones.

“Cada árbol que plantamos representa esperanza, equilibrio ecológico y seguridad ambiental para nuestra nación”, afirmó.

En la actividad participaron autoridades del sector ambiental y representantes de distintas instituciones, en un esfuerzo conjunto que consolida la articulación del Estado en favor de la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales.